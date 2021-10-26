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Шоу-бизнес
"Особая ненависть": Сбежавшая из больницы Гузеева швыряется гнилью

"Особая ненависть": Сбежавшая из больницы Гузеева швыряется гнилью

Звезда отомстила завистникам. Лариса Гузеева озлоблена на народ.
прочитано 1629 раз

Популярная брюнетка пережила тяжелую болезнь. Подхватив коронавирус, Лариса Гузеева оказалась на койке в Коммунарке и почти месяц не могла выбраться на волю. Только на прошлой неделе артистку выписали из медучреждения, чтобы она восстанавливала здоровье дома. Сбежав из больницы, Лариса Гузеева решила напакостить россиянам.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Ведущую шоу "Давай поженимся!" возмутил негатив в адрес звезд, которые переболели ковидом. По ее словам, многие считают, что знаменитости богатеют на собственных недугах. "Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня…" — подчеркнула актриса в своем профиле "Инстаграм".

Свою безудержную досаду теледива выплеснула с помощью фото. Она вышла на улицу и сделала для народа неприятные снимки, швырнув гниль прямо к объективу камеры. Так, Лариса Гузеева разместила в Сети заплесневелые опавшие яблоки и сухие почерневшие кусты. "Очень меня человекообразные разозлили", — выразилась скандальная знаменитость.

Напомним, врач Зоя Скорпилева прокомментировала осложения, которые могут беспокоить Ларису Гузееву из-за коронавируса. По мнению медика, переболевшие ковидом люди нередко испытывают проблемы с психикой.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 14:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Гузеева признала Сябитову святой

комментарии

Ответить:

Гость886084
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Гость881636
Все Гузееву и воспринимают,как сгнившее черное яблоко.,переполненное злостью и червями.
Гузеева Вы посмотрите на себя сколько в Вас зла, ненависти, высокомерия. Кто Вы?- мы знакомы с Вашей биографией , да чего там говорить и как ведете себя на программе: унижение порой героинь, хамство-это Ваш удел. А теперь сделайте вывод-Кто Людоед? Выскочка!
..Гость
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По мнению медика, переболевшие ковидом люди нередко испытывают проблемы с психикой.***
и правда,как описывает Автор: Екатерина Ежова, как-то не очень адекватно Гузеева себя ведет=**... артистку выписали из медучреждения, чтобы она восстанавливала здоровье дома. Сбежав из больницы, Лариса Гузеева решила напакостить россиянам.**=вроде медики её выписали,но она от них сбежала ,да и дальше,пишет ежова про неё,что улучшений со здоровьем-то особых нет=**...Она вышла на улицу и сделала для народа неприятные снимки, швырнув гниль прямо к объективу камеры.**но гузеева не одна болеет,автор тоже рядом. .
Прохожий.
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Так не долго и в хи-хи-хи угодить.
............
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Пусть не болеет эта старая клюка,только на передачу больше не лезет.Отвратительная ведущая.Злобная,завистливая с завышенным самомнением.
Гость881636
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Все Гузееву и воспринимают,как сгнившее черное яблоко.,переполненное злостью и червями.
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