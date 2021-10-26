"Особая ненависть": Сбежавшая из больницы Гузеева швыряется гнилью

Популярная брюнетка пережила тяжелую болезнь. Подхватив коронавирус, Лариса Гузеева оказалась на койке в Коммунарке и почти месяц не могла выбраться на волю. Только на прошлой неделе артистку выписали из медучреждения, чтобы она восстанавливала здоровье дома. Сбежав из больницы, Лариса Гузеева решила напакостить россиянам.
Ведущую шоу "Давай поженимся!" возмутил негатив в адрес звезд, которые переболели ковидом. По ее словам, многие считают, что знаменитости богатеют на собственных недугах. "Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня…" — подчеркнула актриса в своем профиле "Инстаграм".
Свою безудержную досаду теледива выплеснула с помощью фото. Она вышла на улицу и сделала для народа неприятные снимки, швырнув гниль прямо к объективу камеры. Так, Лариса Гузеева разместила в Сети заплесневелые опавшие яблоки и сухие почерневшие кусты. "Очень меня человекообразные разозлили", — выразилась скандальная знаменитость.
Напомним, врач Зоя Скорпилева прокомментировала осложения, которые могут беспокоить Ларису Гузееву из-за коронавируса. По мнению медика, переболевшие ковидом люди нередко испытывают проблемы с психикой.
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