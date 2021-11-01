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Шоу-бизнес
"Совсем заняться нечем?": поддержавшую праздник нечистой силы Навку отправили в ад

"Совсем заняться нечем?": поддержавшую праздник нечистой силы Навку отправили в ад

Татьяна Навка отпраздновала Хэллоуин, за что на нее обрушилась волна негатива.
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Фигуристка поддержала западную традицию, объяснив в своем микроблоге, что этот праздник помогает детям проявлять потенциал в игровой форме. Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отметила, что ребятне нравится готовиться к Хэллоуину, придумывая образ и свою роль.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Спортсменка подчеркнула, что Хэллоуин не является праздником российской культуры, но объединяет взрослых и детей. Она добавила, что переодевание в жутких персонажей дает малышам возможность отличить зло от добра.

Однако большинство фолловеров со знаменитостью не согласились. Они резко раскритиковали Татьяну Навку за то, что она прививает своей дочери Наде чуждые ценности. "Праздник нечистой силы! Это не наш праздник!", "Ужас! Зачем все это? Совсем заняться нечем?", "Правильно сказал Димитрий Смирнов, Вы уже в аду и детишек своих туда же тащите", "Ужас, совсем стыд потеряли и ребенка учат. Слов нет", "Позорище!", – затравили Татьяну Навку подписчики.

Как писали "Дни.ру", многие российские звезды отмечают Хэллоуин. Например, Лариса Долина. Ранее певица рассказала о том, что для нее значит этот праздник.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 09:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

Гость890221
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наверно и муженек ейный в этих игрищах участвовал,позорище!!!!
Гость889852
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в АД ее, мракобесину
Василий
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Дрянь
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