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Шоу-бизнес
"Совершила тупой поступок": Гузеева о мотивах имитировавшей исчезновение Светличной

"Совершила тупой поступок": Гузеева о мотивах имитировавшей исчезновение Светличной

Несколько дней страна была встревожена известием о пропаже 81-летней Светланы Светличной. Но позже оказалось, что это все было подстроено телевизионщиками ради съемок рейтингового ток-шоу. Актрису за согласие на эту циничную затею многие осудили. А вот телеведущая Лариса Гузеева постаралась понять мотивы звезды советского кино.
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"Бедная Света, – вздыхает Гузеева. – Алчная невестка внушает всем, что у Светы деменция, что ее нужно лечить, переселить ближе к ее квартире. Какое она имеет право на жизнь другого человека? Какое она имеет право решать как и где жить Светлане? Что это такое?".

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Напомним, недавно сын продал квартиру актрисы в ее любимом районе Ясенево и перевез ее на другой конец Москвы – к станции метро "Преображенская площадь". Вот она и растерялась на новом месте.

"Светлана не живет за ее (невестки – Прим. ред.) счет и лично ей эта опека не нужна, – написала Гузеева в социальной сети. – Да, экстравагантная. Да, совершила тупой поступок с этой пропажей, но это была не ее идея и не ей отвечать".

При этом сын звезды советского кино возмущен отвратительной выходкой Светличной. "Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла, — кричал Алексей Ивашов в общении с life.ru.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 09:14 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
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Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Гость880544
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Какую глупость написала Гузеева. Обвинять жену сына в алчности это глупость полная. Светличная не миллионерша далеко. Дама привыкла к эпатажу и почитанию. Но, увы, пора пришла быть мамой, свекровью и бабушкой, но эта роль ей не под силу. Поэтому лучше устраивать шоу и закатывать глаза. Малахов первый помощник в этих делах.
Гость890198
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Неужели Гузеева не понимает, что это не экстравагантность Светличной, а Альцгеймер в разгаре?
Гость890198
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С чего это родственники плохие? С дементными родителями нужно жить как можно ближе. Не могут же родственники ездить на другой конец города. А Светличную нужно было начинать лечить, ещё когда она стала одевать мини-юбки и окружать себя молодыми мальчиками.
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