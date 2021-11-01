"Совершила тупой поступок": Гузеева о мотивах имитировавшей исчезновение Светличной

Несколько дней страна была встревожена известием о пропаже 81-летней Светланы Светличной. Но позже оказалось, что это все было подстроено телевизионщиками ради съемок рейтингового ток-шоу. Актрису за согласие на эту циничную затею многие осудили. А вот телеведущая Лариса Гузеева постаралась понять мотивы звезды советского кино.

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