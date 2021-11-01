"Совершила тупой поступок": Гузеева о мотивах имитировавшей исчезновение Светличной

"Бедная Света, – вздыхает Гузеева. – Алчная невестка внушает всем, что у Светы деменция, что ее нужно лечить, переселить ближе к ее квартире. Какое она имеет право на жизнь другого человека? Какое она имеет право решать как и где жить Светлане? Что это такое?".
Напомним, недавно сын продал квартиру актрисы в ее любимом районе Ясенево и перевез ее на другой конец Москвы – к станции метро "Преображенская площадь". Вот она и растерялась на новом месте.
"Светлана не живет за ее (невестки – Прим. ред.) счет и лично ей эта опека не нужна, – написала Гузеева в социальной сети. – Да, экстравагантная. Да, совершила тупой поступок с этой пропажей, но это была не ее идея и не ей отвечать".
При этом сын звезды советского кино возмущен отвратительной выходкой Светличной. "Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла, — кричал Алексей Ивашов в общении с life.ru.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!