Дочь сраженной ковидом Гузеевой показала народу соски

Провокационное амплуа Ольги Бухаровой ничуть не удивляет поклонников Ларисы Гузеевой. Девушка переняла от матери своенравность и умение удивлять публику. Звездная наследница делится в личном блоге щекотливыми видеороликами и фотографиями, на которые может решиться далеко не каждая медийная личность.
Пока Лариса Гузеева борется с коронавирусом в Коммунарке, ее дочь оригинально справляется со стрессом. Девушка размещает в инстаграм-историях пикантные архивные кадры, на которых демонстрирует интимные части тела. На днях Ольга Бухарова продемонстрировала поклонникам свои соски, чтобы они оценили пирсинг. "Некоторые люди, когда им грустно, разговаривают об этом с друзьями, с психологом. Я же делаю так!" — отметила девушка, позируя перед камерой.
Как писали "Дни.ру", Ольга Бухарова пробует себя в качестве модели. Недавно девушка приняла участие в фотосессии на природе. Дочь Ларисы Гузеевой облачилась в длинное черное платье и задрала юбку. Девушка приняла образ роковой красавицы, но повторить триумф матери ей не удалось.
Напомним, осведомленный источник из Коммунарки прокомментировал состояние Ларисы Гузеевой. По его словам, ничего особенно страшного с телеведущей не происходит. Состояние звезды остается стабильным, за ее здоровьем следят лучшие врачи.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос