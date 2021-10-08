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Шоу-бизнес
"Снова станет мамой": Навка застенчиво прикрыла округлившийся живот

"Снова станет мамой": Навка застенчиво прикрыла округлившийся живот

Татьяна Навка и Дмитрий Песков женаты шесть лет. Фанаты ждут от них пополнения в семействе.
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Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков познакомились в 2010 году. Через четыре года у пары родилась дочь Надежда. В 2015-м Навка и Песков официально оформили отношения.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Напомним, у Татьяны Навки также есть старшая дочь от коллеги, Александра Жулина. У Пескова четыре ребенка от прошлых браков.

Вполне возможно, что пара не собирается останавливаться на достигнутом, и у них могут быть еще наследники в будущем. Несмотря на то, что Татьяне Навке уже 46 лет, фанаты уверены, что она непременно родит еще детей.

На днях приятельница Татьяны Навки актриса Алика Смехова опубликовала их совместное фото, на котором они стоят рядом с аниматором в образе Бабы Яги. Навка на фото лучезарно улыбалась, но при этом выглядела как всегда застенчивой и скромной.

Подписчики отметили, что Татьяна Навка не зря надела свободное платье. Вполне возможно, что она прячет округлившийся живот.

"Татьяна просто сияет от счастья!"; "Такую красоту не спрячешь и не утаишь"; "Кажется, Навка снова станет мамой", – написали фанаты в комментариях.

Ранее олимпийская чемпионка в очередной раз заинтриговала фанатов. Татьяна Навка сообщила в своем "Инстаграм" об уходе.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 13:33 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

Василий
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Страшная хапуга! Вся семейка - жуткие страшилы!!! Носы рубильники, глаза на выкате, как у жабы!!!
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