Гиперактивную Бузову прилюдно подняли на смех

Обсуждая актуальные новости, телеведущий упомянул о том, что "Инстаграм" после технического сбоя принял решение ввести для своих пользователей приятное новшество. Так, в соцсети можно будет размещать часовые видео.
Иван Ургант отметил, что Ольге Бузовой понравилась такая новость. При этом шоумен с иронией заявил, что теперь поющая ведущая сможет выкладывать 240 роликов по 60 минут.
Также он пошутил, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше нововведение будет не по душе. Не секрет, что продюсер и без того много снимает наследника для соцсети. Упомянул острый на язык шоумен и программу "60 минут" телеканала "Россия 1", которую теперь можно будет смотреть и в "Инстаграм".
Ольга Бузова часто нарывается на критику и уже привыкла к нападкам хейтеров. Так, вся страна до сих пор обсуждает ее дебют на сцене МХАТа. Огромное количество россиян после выхода на сцену театра затравили звезду.
Как писали "Дни.ру", за ведущую вступился музыкальный критик Сергей Соседов. Он отдал должное большой работоспособности Ольги Бузовой. Журналист уверен, что певица идет в правильном направлении. Он сравнил ее с Мадонной, ведь американская исполнительница точно так же не обладает сильным голосом, но это не мешает ей быть популярной.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос