Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери
партнеры
Пятница
8 октября
Лента новостей
13:08
75-летняя мать Королевой развлекалась с незнакомыми мужчинами: Прелести показывает!
13:08
Конфликты, рухнувшие браки и одиночество: как живет самая скандальная звезда "Великолепного века"
13:07
Назван город проведения "Евровидения" в 2022 году
12:32
Нобелевский комитет объявил лауреатов премии 2021 года
12:23
"Не пускает": мечтающий о молодых Лещенко пожаловался на жену
12:21
В России за сутки ковид подхватили 27 246 человек
12:10
Труп голой петербурженки обнаружили после побега мужчины через балкон жилого дома
11:55
"Хочу, чтобы зло было наказано": Избавляющемуся от неугодных Меньшикову объявили войну
11:42
Обессиленная Мельникова бросилась на грудь к имеющей связи Арзамасовой
11:37
Лукашенко назвали возродителем "униженной" России
11:36
Любил воду с сиропом и гонял хулиганов: школьный друг Путина рассказал, каким президент был в детстве
11:10
Раскрыты новые подробности состояния тяжелобольной Гузеевой
11:00
Родственники "Горшка" отреагировали на сериал о группе "Король и Шут"
10:57
В Красноярском крае задержали убийцу бабушки-таксистки
10:55
Гордон сделал громкое заявление после скандального интервью: Превратила меня в мочалку
10:45
Жителя Красноярского края задержали за фото под юбкой у женщины
10:40
Гиперактивную Бузову прилюдно подняли на смех
10:18
Гузеева против Сябитовой: почему ведущие "Давай поженимся" не любят друг друга
10:05
Пугачева заявилась на праздник дочери в траурном виде
09:49
Побелевшая Кудрявцева услышала страшный диагноз: Нет смысла что-то делать
08:59
"Внутри все натерто": вставшая к шесту Бузова не может к себе прикоснуться
08:58
"Быстрее за какашкой": Тарасов заставил кричащих детей вылизывать коричневые руки
08:48
Прибавление в семье и молодой возлюбленный: как сейчас живет экс-подопечная Фадеева Наргиз
08:44
"Тогда уже нечего стесняться": Киев назвал условие для возвращения Крыма силой
06:38
"Жена не простит": Малахов заласкал известную ведущую у всех на виду
04:31
"Она теперь ненавидит": Истерзанная обидой Бородина окрысилась на бывшего мужа
02:13
Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки
00:19
День памяти Сергия Радонежского: традиции и приметы 8 октября
21:43
В Сергиевом Посаде возбудили дело по факту гибели ребенка в ДТП
21:14
В Электростали пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
21:02
"Срочно к врачу": Резко располневшая Заворотнюк нарвалась на страшный диагноз
20:47
В Кемеровской области человек погиб под колесами авто
20:18
Михаил Горбачев отправился в больницу на карантин
19:51
У жителя Подмосковья дома нашли пистолет-пулемет и 150 патронов
19:47
Ее спасают: врач вынес вердикт инфицированной ковидом Гузеевой
19:37
В Совфеде заявили о невозможности проведения встречи Путина и Зеленского
19:20
Повзрослевшая дочь затмила умершую Началову
18:56
Владимир Литвинов и Ольга Николаева: Кремлевский турнир вселил надежду, что все будет хорошо
18:52
В Подмосковье мужчина насмерть забил знакомую камнем
18:26
"Киркоров, найдись": Сыгравший с певцом "гей-свадьбу" Манукян разделся для утех
18:15
"Вы не фотомодель!": раскорячившуюся Топурию спустили с небес
18:01
"Это будет очень чувствительно": в МИД Польши рассказали о пятом пакете санкций против режима Лукашенко
17:56
Профессионал с позором прогнал неумеху Виторгана от лежащей в постели красотки
17:38
Опубликован список всех симптомов постковидного синдрома
17:20
В Сургуте водитель такси избил девушку
17:18
Похоронивший жену-миллионершу Шаляпин может отправиться вслед за ней
17:14
"Делает плохо ребенку": Гагариной посыпались угрозы от бывшего мужа-манипулятора
17:13
Венок и черная лента: В Сети обсуждают траурный портрет Волковой из "Ворониных"
17:04
"Не хочет упасть лицом в грязь": Соседов раскрыл всю правду о Бузовой
17:02
Эксперт Панина: Зеленский ведет Украину к энергетическому коллапсу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей
"Вся изрезанная": Перекошенное лицо Пугачевой выдал съехавший парик
"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
Разницы нет: худрук МХАТа уравнял Валерию с Бузовой после громкого скандала
"Не хочет упасть лицом в грязь": Соседов раскрыл всю правду о Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Гиперактивную Бузову прилюдно подняли на смех

Гиперактивную Бузову прилюдно подняли на смех

В одном из последних выпусков своего шоу Иван Ургант прошелся по Ольге Бузовой.
прочитано 700 раз

Обсуждая актуальные новости, телеведущий упомянул о том, что "Инстаграм" после технического сбоя принял решение ввести для своих пользователей приятное новшество. Так, в соцсети можно будет размещать часовые видео.

ПО ТЕМЕ

"Внутри все натерто": вставшая к шесту Бузова не может к себе прикоснуться

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Иван Ургант отметил, что Ольге Бузовой понравилась такая новость. При этом шоумен с иронией заявил, что теперь поющая ведущая сможет выкладывать 240 роликов по 60 минут.

Также он пошутил, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше нововведение будет не по душе. Не секрет, что продюсер и без того много снимает наследника для соцсети. Упомянул острый на язык шоумен и программу "60 минут" телеканала "Россия 1", которую теперь можно будет смотреть и в "Инстаграм".

Ольга Бузова часто нарывается на критику и уже привыкла к нападкам хейтеров. Так, вся страна до сих пор обсуждает ее дебют на сцене МХАТа. Огромное количество россиян после выхода на сцену театра затравили звезду.

Как писали "Дни.ру", за ведущую вступился музыкальный критик Сергей Соседов. Он отдал должное большой работоспособности Ольги Бузовой. Журналист уверен, что певица идет в правильном направлении. Он сравнил ее с Мадонной, ведь американская исполнительница точно так же не обладает сильным голосом, но это не мешает ей быть популярной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 10:40 Источник: "Вечерний Ургант" Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость873922
Пожаловаться Ответить
Эта дебилка бузова всех достала,как она умудряется испортить всем значимые мероприятия ,так на шоу у Варнава пока она собирала цветы в зале эта алкоголичка встала на пути у неё и стала что то говорить заплетающимся языком что то про иностранцев ,её быстро послала Варнава туда к выходу ,а ведь про это уже все удалили ,вот так тварь прикрывают её пьяные выходки,,эта алкоголичка так гиперактивна пьет и наркотики принимает ,что нос проваливается ,как можно терпеть эту <цензура>? что значит её поддерживают богатые спонсоры ,и эта тварь попадает на любые мероприятия,запратили и эта тварь везде
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прибавление в семье и молодой возлюбленный: как сейчас живет экс-подопечная Фадеева Наргиз

Жизнь певицы налаживается
Шоу-бизнес

Раскрыты новые подробности состояния тяжелобольной Гузеевой

В Сети появились жуткие данные

Шоу-бизнес

Пугачева заявилась на праздник дочери в траурном виде

Примадонна оделась во все черное
Шоу-бизнес

Побелевшая Кудрявцева услышала страшный диагноз: Нет смысла что-то делать

Ведущая растерялась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России за сутки ковид подхватили 27 246 человек
Михаил Горбачев отправился в больницу на карантин
Опубликован список всех симптомов постковидного синдрома
Россия и Узбекистан начали совместное производство вакцины "Спутник V"

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

Жителя Красноярского края задержали за фото под юбкой у женщины
В Электростали пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
У жителя Подмосковья дома нашли пистолет-пулемет и 150 патронов
В Подмосковье мужчина насмерть забил знакомую камнем
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+