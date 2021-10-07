Ее спасают: врач вынес вердикт инфицированной ковидом Гузеевой

Ведущая шоу "Давай поженимся" была госпитализирована сразу после отдыха в детокс-клинике на российском юге. Недавно в СМИ появилась информаци о том, что Гузеевой стало хуже. Ей начали давать препараты, которые дают тяжелым больным. Близкие звезды не комментируют ее состояние.
Доктор медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов прокомментировал ситуацию. По его словам, Гузеевой мог понадобиться сильнодействующий укол. Это необходимо в том случае, если ее легкие поражены на 50 процентов.
Эксперт уверен, что Лариса Гузеева в группе риска из-за возраста и лишнего веса. Эти факторы влияют на течение болезни, пневмония может развиваться гораздо быстрее обычной.
Врач-онколог добавил, что данный укол под названием "Артлегиа" способен минимизировать последствия "цитокинового шторма", когда внутренние органы поражаются из-за мощного имунного ответа организма.
Однако, по словам Иванова, любой имунодепрессивный препарат способен стать причиной присоединения вторичной бактериальной инфекции.
"Препарат отечественный и очень эффективный – за год применения он показал хорошие результаты. Это средство доступно по полису ОМС, и я не могу назвать его дефицитным", – заявил Иванов.
Сейчас врачи спасают Ларису Гузееву, пишет "КП".
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