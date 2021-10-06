Рудковскую назвали клоунессой и отправили на трассу

46-летняя Яна Рудковская часто становится объектом критики. Музыкального продюсера обвиняют в безвкусице, хвастовстве и чрезмерном редактировании фотографий. Однако Рудковская не спешит изменять себе и продолжает жить так, как ей хочется. Она не скрывает своего финансового положения.
Недавно Яна Рудковская посетила Париж, где побывала на важном мероприятии своего любимого бренда Louis Vuitton. Продюсер рассказала поклонникам, как дефилировала в Лувре и училась профессиональной модельной походке.
Подписчики Яны Рудковской усомнились в том, что она действительно дефилировала в самом Лувре. Кто-то посчитал антураж на видео простоватым и ничем не примечательным. Некоторые отметили, что это всего лишь ресторан напротив.
"Клоунесса"; "Паж в Лувре"; "Яна взяла курсы по ходьбе? Чтобы ставить ноги не как цапля?"; "Это не Лувр, просто трасса ресторана напротив", – написали фолловеры.
Напомним, год назад в семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появился на свет младший сын Арсений. Мальчика родила суррогатная мать, так как у самой Яны не получалось забеременеть из-за проблем со здоровьем.
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