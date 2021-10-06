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Шоу-бизнес
Рудковскую назвали клоунессой и отправили на трассу

Рудковскую назвали клоунессой и отправили на трассу

Яна Рудковская похвасталась впечатлениями от поездки в Париж. В ответ она получила критику.
прочитано 475 раз

46-летняя Яна Рудковская часто становится объектом критики. Музыкального продюсера обвиняют в безвкусице, хвастовстве и чрезмерном редактировании фотографий. Однако Рудковская не спешит изменять себе и продолжает жить так, как ей хочется. Она не скрывает своего финансового положения.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Недавно Яна Рудковская посетила Париж, где побывала на важном мероприятии своего любимого бренда Louis Vuitton. Продюсер рассказала поклонникам, как дефилировала в Лувре и училась профессиональной модельной походке.

Подписчики Яны Рудковской усомнились в том, что она действительно дефилировала в самом Лувре. Кто-то посчитал антураж на видео простоватым и ничем не примечательным. Некоторые отметили, что это всего лишь ресторан напротив.

"Клоунесса"; "Паж в Лувре"; "Яна взяла курсы по ходьбе? Чтобы ставить ноги не как цапля?"; "Это не Лувр, просто трасса ресторана напротив", – написали фолловеры.

Напомним, год назад в семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появился на свет младший сын Арсений. Мальчика родила суррогатная мать, так как у самой Яны не получалось забеременеть из-за проблем со здоровьем.


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Яна Рудковская. Фото:Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 19:59 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Снова мама: 46-летняя модница Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой

комментарии

Ответить:

Гость867969
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У Яны и Евгения налицо синдром бывшей бедности. Изначально обеспеченные люди ничего не делают напоказ, а вот бедные из кожи вон лезут показать, что они не хуже. Можно порадоваться за нее, что удачно вышла замуж за Батурина и получила изначально московский блат и деньги, но, к сожалению, д;провинция из нее прет, как из никого. Была бы поумнее, изменила бы свой ужасный и дорогой гардероб на более может быть и дорогой, но более сдержанный, но, как-говорится, деревню из мозгов убрать тяжело, это надо лечить у психолога. Ничего не имею против деревенских, они честные, живут, как могут.
Гость871133
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И ведь умудрилась ноги узлом не завязать,молодец!
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