"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответила на слухи об интимной связи с Примадонной

В гранд-отеле "Жемчужина" отгремел грандиозный фестиваль "Бархатный сезон". На протяжении двух дней, среди прочих звезд, на сцену выходил и Александр Буйнов. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами.

Александр Буйнов дружит с Аллой Пугачевой с 1974 года – с тех пор, как она стала солисткой коллектива "Веселые ребята". И по сей день он вхож к ней в дом, хотя она из бэк-вокалистки ВИА стала главной отечественной эстрадной звездой. Поэтому Буйнов решил защитить подругу молодости от нападок, которые время от времени на нее случаются.

"Ребята, вы не устали нападать на Аллу Пугачеву? – обратился через "Дни.ру" Буйнов ко всем злопыхателям. – Откуда у вас только силы берутся?! Ну, оставьте уже ее в покое! Девушка живет в замке со своим любимым человеком, у нее двое детей – она просто кайфует и живет в раю, который создал ей Максим. Зачем же ей мешать? И не поздновато ли ее сбрасывать с пьедестала?!"

Буйнов, конечно, слышал, что говорят, будто Пугачева – "серый кардинал" нашего шоу-бизнеса. "Это все бредни, будто бы она командует чем-то, не пропускает, – считает артист. – Вы просто поднимитесь туда, где находится она, и попытайтесь на этой высоте задержаться. Получится – значит, будете следующей Пугачевой, Кобзоном... Для этого надо всю жизнь много работать, как делает Алла".

Певец признался, что читает многое из того, что пишут о нем в социальных сетях. "Недавно кто-то брякнул, что, мол, все с Буйновым понятно – его Пугачиха тащит, потому что они были любовниками, а он держится за нее, – возмущается Александр. – Да никто ни за кого никогда не держался! Она помогала, в первую очередь, всем СВОИМ мужчинам, поднимала их – эти имена все знают. Я же никогда не был ее ни мужем, ни любовником – у меня были другие девушки. Хочу раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. В "Веселых ребята", кстати, мы все хиповали и все при встрече целовались в губы, обнимались. Но не более того!"