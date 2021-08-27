"Намылю рожу!": от Буйнова потребовали показать шрамы от пластики на лице

71-летний Александр Буйнов приехал на закрытие конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. И удивил всех цветущим видом и отличной формой. А за кулисами рассказал, что и как делает, чтобы не стареть.

"Я бы мог сказать, что держу диету и занимаюсь физкультурой, но это будет неправдой, – уверяет Буйнов. – Ничего я не делаю и другим не советую! Просто организм сам настраивается на то, как жить. И ему просто в этом надо помогать. Если он хочет немножко зажиреть, значит, ему так надо. Если хочет похудеть – значит, так надо. Хотя уже научно доказано, что по 30 граммов сала надо есть хотя бы через день (улыбается)".

Многие артисты сегодня худеют при помощи модного интервального голодания. "Я не сторонник этого метода, когда ты неделю ничего не ешь, а потом налегаешь – это стресс для организма! – заявил Буйнов. – Ничего нельзя бросать – ни правильное питание, ни спорт, если ты уже начал. Иначе организм негативно ответит".

Звезды обожают уколы красоты, подтяжки, волшебные маски. Но и на этот счет у Буйнова особое мнение. "Уже лет 20 назад ко мне приставали журналисты с просьбой показать шрамы за ушами, где сшивается кожа после подтяжек, – улыбается певец. – Но ничего не нашли. Потому что ничего не делал! Я насторожено отношусь к мужчинам, которые всем этим занимаются".

Вообще за молодость Буйнова отвечает его красавица-супруга Алена – профессиональный косметолог. "Она подсадила меня на кремы, – признался он. – Чтобы кожа не сохла, вечером нужен один крем, утром – другой. Хотя жена и говорит мне, что можно не умываться, но я тайком от нее все равно умываюсь с мылом. Сейчас приду после концерта, намылю рожу, а потом уже смажу кремчиком, что она подобрала!"