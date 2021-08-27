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Шоу-бизнес
"Намылю рожу!": от Буйнова потребовали показать шрамы от пластики на лице

"Намылю рожу!": от Буйнова потребовали показать шрамы от пластики на лице

71-летний Александр Буйнов приехал на закрытие конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. И удивил всех цветущим видом и отличной формой. А за кулисами рассказал, что и как делает, чтобы не стареть.
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"Я бы мог сказать, что держу диету и занимаюсь физкультурой, но это будет неправдой, – уверяет Буйнов. – Ничего я не делаю и другим не советую! Просто организм сам настраивается на то, как жить. И ему просто в этом надо помогать. Если он хочет немножко зажиреть, значит, ему так надо. Если хочет похудеть – значит, так надо. Хотя уже научно доказано, что по 30 граммов сала надо есть хотя бы через день (улыбается)".

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Александр Николаевич Буйнов

Александр Николаевич Буйнов певец, музыкант

Многие артисты сегодня худеют при помощи модного интервального голодания. "Я не сторонник этого метода, когда ты неделю ничего не ешь, а потом налегаешь – это стресс для организма! – заявил Буйнов. – Ничего нельзя бросать – ни правильное питание, ни спорт, если ты уже начал. Иначе организм негативно ответит".

Звезды обожают уколы красоты, подтяжки, волшебные маски. Но и на этот счет у Буйнова особое мнение. "Уже лет 20 назад ко мне приставали журналисты с просьбой показать шрамы за ушами, где сшивается кожа после подтяжек, – улыбается певец. – Но ничего не нашли. Потому что ничего не делал! Я насторожено отношусь к мужчинам, которые всем этим занимаются".

Вообще за молодость Буйнова отвечает его красавица-супруга Алена – профессиональный косметолог. "Она подсадила меня на кремы, – признался он. – Чтобы кожа не сохла, вечером нужен один крем, утром – другой. Хотя жена и говорит мне, что можно не умываться, но я тайком от нее все равно умываюсь с мылом. Сейчас приду после концерта, намылю рожу, а потом уже смажу кремчиком, что она подобрала!"

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