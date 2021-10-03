"Постоянно анализирую": Заворотнюк жалеет о совершенных ошибках на фоне онкологии

Дочь Анастасии Заворотнюк выложила новый пост. Девушка рассказала, что постоянно анализирует свои ошибки.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна – активный пользователь "Инстаграма". Девушка часто выкладывает фотографии и видео, а подписчики с радостью оставляют свои комментарии и ставят лайки. На этот раз девушка написала о том, что иногда думает о своих прошлых проступках.

"Даже спустя много лет, могу думать над ошибкой, которую я совершила в прошлом. Воображаю сценарий, как я могла бы поступить и не совершить ее", – написала наследница знаменитой артистки.

Она не только поделилась своими мыслями, но и поинтересовалась, что на этот счет думают ее читатели. Модель спросила их, полезен ли самоанализ или это пустая трата времени.

"Я постоянно анализирую свои поступки, вернее ошибки, сделанные в прошлом", "Иногда не хочется, а иногда надо задуматься", "Честно, я обычно сделала и забыла", – высказались поклонники.

Дочь актрисы постаралась ответить каждому человеку, оставившему комментарий. Она поддержала и тех, кто полностью с ней согласился, и тех, у кого другое мнение по этому поводу.

На фотографии, под которой написан пост, девушка сидит в строгом черном костюме и ярко-розовых туфлях на высоком каблуке. Свой образ она дополнила нежной прической и украшениями. Фанаты написали ей, что она очень красивая и женственная.

Напомним, что мать блогера уже на протяжении нескольких лет борется с онкологией. Семья никак не комментирует состояние "прекрасной няни".