Выздоровевшая Заворотнюк появилась в общественном месте

Дочь Анастасии Завротнюк Анна порадовала подписчиков новым фото из музея после того, как переболела коронавирусом.

Анна активно ведет социальные сети, делится с поклонниками фото и историями из личной жизни. Не скрылась от их любопытных глаз и болезнь девушки. Она рассказывала о своем самочувствии и лечении. Сейчас с Анной все хорошо, она снова занимается привычными делами. Дочь Анастасии Заворотнюк выложила фото из музея, дополнив его рассуждениями о том, как важно заботиться о природе.

Накануне наследница звезды впервые сама посадила дерево. "Вчера я впервые посадила живое дерево! Горжусь собой и осознаю насколько же все таки это важно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна. Подписчики охотно поддержали девушку и пожелали оставаться такой же сильной.

Напомним, мать Анны актриса Анастасия Заворотнюк больше двух лет борется со страшной болезнью – раком головного мозга. Для семьи звезды это был огромный удар. Анна долго держалась в стороне от посторонних глаз. Но вскоре состояние мамы улучшилось, ей диагностировали стадию ремиссии. Тогда Анна Заворотнюк вернулась в социальные сети и сейчас активно делится своей жизнью.