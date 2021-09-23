Ни слова про рак: Заворотнюк засняли во время утех с жеребцом

С середины августа 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках. Тогда близкое окружение актрисы заявило, что актриса проходит курс лечения. А 14 мая 2020 года стало известно, что звезда "Моей прекрасной няни" больна злокачественным новообразованием мозга. О ее состоянии сегодня ничего сообщается.

Многие поклонники Анастасии Заворотнюк подписались на страницу ее старшей дочери – 25-летней Анны Заворотнюк, – дабы быть в курсе происходящего со звездой. А Анна при этом, очевидно, думает, что люди заходят к ней в аккаунт, чтобы насладиться, как она позирует на лестнице и на улице, с кофе, шариками и с цветами. Очень содержательные и общественно важные посты! При это про рак у матери блогер не говорит ни слова – будто и нет этой темы!

Очередную публикацию Анюта посвятила, ожидаемо, не больной матери, а верховой езде. "Для меня это что-то больше чем просто занятие спортом, – заверила Заворотнюк. – Это обуздать стихию, обрести чувство контроля над чем-то что сильнее тебя. И, конечно же, психотерапевтическое воздействие от взаимодействия с такими прекрасными созданиями. Для меня это своего рода медитация. Плюс это отличная тренировка, ноги горят так, как никогда. Это только кажется, что на лошадь сел и поехал, на деле – все гораздо сложнее. Нужно постоянно контролировать свое тело и держать баланс. Ноги машинально находятся в постоянном напряжении, чтобы не упасть с лошади".

Жеребца, с которым развлекается Заворотнюк, зовут Трепетный. "И он полностью соответствует своему имени, он так трепетно относится к наезднику, очень спокойный, аккуратный – говорит Анна. – На нем чувствуешь себя в безопасности. Трепа конечно может испугаться другой лошади, или скрипа двери, в эти моменты, он резко дергается и реально становиться страшно. Но он быстро оценивает обстановку, понимает, что все в порядке и успокаивается. Он настолько переросток, что залезть на него, даже с моим ростом, без ступенечки невозможно. Но в этом росте такая красота и мощь, нереальный конь"