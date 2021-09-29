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Шоу-бизнес
"Это опасно": чем грозит страшная травма Милохина на "Ледниковом периоде"

"Это опасно": чем грозит страшная травма Милохина на "Ледниковом периоде"

В сети появилось видео со съемок нового сезона "Ледникового периода". Врач-травматолог Владимир Аловский прокомментировал жуткое падение Милохина.
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На днях проходили съемки нового сезона "Ледникового периода". Фигуристы и артисты уже вовсю готовятся удивлять зрителей своими номерами. Список пар стал известен совсем недавно. Многих шокировала новость о том, что чемпионка мира Евгения Медведева будет кататься с молодым блогером Даней Милохиным.

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"Ледниковый период" еще не вышел, но уже успел наделать шумихи. В интернет попало видео, на котором во время поддержки Даня Милохин упал и сильно ударился головой об лед. Поклонники начинающего фигуриста переживают за здоровье кумира.

"Если он ударился темечком, то это опасно", – прокомментировал падение врач-травматолог Владимир Аловский в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Доктор не стал ставить диагнозы, так как любому врачу сложно определить тяжесть травмы по одному лишь видео. Аловский пояснил, что при такой ситуации травма может быть абсолютна любой. Все зависит от силы падения и части головы, которой ударился Милохин.

Также травматолог рассказал, что такие шоу опасны для всех любителей фигурного катания, которые принимают в нем участие. Если профессионалы знают не только, как делать сложнейшие элементы, но и как правильно падать, то артисты этими навыками не обладают. Отсюда и падение певца, которое испугало всю страну.

Напомним, что сама Евгения Медведева, которая упала с достаточно большой высоты, не пострадала. Девушка успела сгруппироваться. В этой статье можно прочитать подробности о состоянии спортсменки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Даня Милохин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
29 сентября 2021, 21:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Дерево при падении обычно не разбивается. Переживать не стоит...
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