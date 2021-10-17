"Нашли машину и телефон": пропавшая Спилберг не выходит на связь с отцом

Несколько дней назад стало известно о пропаже блогерши Саши Спилберг.

Недавно менеджер одной из самых популярных в России блогерш Саши Спилберг напугала поклонников девушки, выложив в Инстаграм сториз. На опубликованных в социальной сети снимках было сказано о том, что блогерша уже три дня не выходит на связь, и никто не знает, где она.

Сначала многие подумали, что это обычный хайп, и таким образом Спилберг пытается привлечь внимание к своей персоне. Подписчики начали умолять девушку рассказать правду и перестать пугать такими шутками общественность.

"Если это пранк, то он очень плохой", "Саша, ну хватит уже шуток", – писали фанаты с обращением к Спилберг.

Однако недавно история обрела новый смысл – на связь вышел отец пропавшей девушки. Мужчина заявил, что его дочь действительно пропала, и ее не могут найти уже несколько дней.

Тем не менее, недавние события пролили свет на произошедшее – были обнаружены телефон и машина пропавшей. Однако сама девушка до сих пор не объявилась и на звонки близких и коллег не отвечает.

"Мы нашли ее машину и телефон, но пока я не могу связаться с Сашей" – рассказал в своем видеообращении отец девушки.

На данный момент поиски неожиданно пропавшей блогерши активно продолжаются. Однако пока никаких оптимистичных новостей нет. Подписчики уже сильно волнуются за Спилберг. А родственники и коллеги пытаются найти хоть какой-то способ связаться с девушкой, чтобы узнать о ее состоянии и местонахождении.