Два предательства, смерть невестки и воспитание внука: тяжелые испытания в жизни актера Сергей Никоненко

Сергей Никоненко столкнулся с большим количеством трудностей в жизни

За всю свою карьеру 80-летний актер Сергей Никоненко предстал перед поклонниками более чем в 200 разных образах – именно столько ролей артист сыграл в кино. Однако связывать свою жизнь с актерством Сергей Петрович не планировал – его судьбу решил один простой случай.

Будущий актер оказался на грани жизни и смерти уже во младенчестве – после начала войны его матери Нине Михайловне пришлось пройти сложный путь партизанскими тропами, чтобы попасть домой в Дубну. По дороге женщину убеждали бросить младенца, однако она не поступила так с сыном.

С детства Никоненко был очень талантливым и ярким ребенком. Однако в драмкружке мальчик задержался только из-за того, что положил глаз на свою будущую жену Ирину Мельникову, которая проводила там много времени. Так детская влюбленность подарила Сергею Петровичу и супругу, и профессию.

В карьере у актера все шло как по маслу: он с первой попытки поступил во ВГИК и уже на первых курсах стал сниматься в кино. А вот в личной жизни у Никоненко возникли трудности.

Сначала артист 10 лет добивался внимания своей первой любви Ирины. В конце концов пара поженилась, однако уже через два года развелась. Во-первых, жить молодым пришлось вместе с матерью супруги, которая очень любила командовать. Во-вторых, Ирина сделала аборт в тайне от супруга и тем самым буквально разбила ему сердце – такой поступок он не смог простить.

Второй женой уже на тот момент знаменитого Сергея Петровича стала модельер Евгения Соловьева. Супруги прожили вместе полгода, а после у избранницы артиста завелся любовник. Сейчас Никоненко признается, что поступок жены в первом браке ранил его намного больше, чем предательство во втором. Свою настоящую любовь артист встретил в стенах ВГИКа.

За строгой красавицей Екатериной Ворониной актер ухаживал целый год. пара поженилась в 1972 году, а через четыре года у супругов родился сын Никанор. Тем временем Никоненко продолжал сниматься в кино, попробовал себя в режиссерской карьере и даже снял супругу в нескольких картинах. А в 2008 году в семье случилось прибавление – у Никанора и его жены Веры родился первый сын Петр.

Когда мальчику исполнилось четыре года, его мама, супруга Никанора, ушла из жизни – за три года до этого у Веры обнаружили опухоль мозга. После смерти невестки Сергей Петрович стал воспитывать внука вместе с женой, а их наследник женился во второй раз. Так в семье появилось еще две внучки, Екатерина и Елизавета, а 13-летний Петя поступил в частную школу-пансионат.