Тайный аборт и возвращение от любовника: известный актер рассказал о непутевых женах

80-летний Сергей Никоненко признался, что долгожданное личное счастье обрел только в третьем браке. С актрисой Екатериной Ворониной звезда сериалов "Герой нашего времени" и "Охотник" живет уже боле 40 лет. У пары есть сын Никанор и уже подрастают три внука.
Впервые Сергей Никоненко повел под венец подругу детства Ирину Мельникову. Этот брак актера продлился всего два года и завершился большой обидой. Сергей Петрович узнал, что его избранница в тайне сделала аборт. Никоненко не смог смириться с предательством Мельниковой и подал на развод. Родители поддержали решение актера поставить точку в этих отношениях.
В свежем интервью актер сериала "Герой нашего времени" признался, что первый брак оставил в его душе большую рану. "С первым ударом ничто не могло сравниться!" – рассудил Сергей Никоненко. По словам актера, выходка его второй жены – детская шалость, по сравнению с поступком его предыдущей супруги.
Во второй раз артист отправился в ЗАГС с модельером Евгенией Соловьевой. Через полгода семейной жизни, рассказал Никоненко, у его избранницы появился любовник.
Евгения прямо призналась мужу, что испытывает чувства к другому. Никоненко смирился с ситуацией и отпустил супругу на все четыре стороны. Впрочем, через шесть месяцев Соловьева вернулась к актеру. "Сказала, что ее мужчина оказался нехорошим", – вспомнил артист. Женщина предложила экс-мужу еще раз вступить в брак. Сергей Петрович дал непостоянной барышне от ворот поворот.
Популярные темы форума
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
чуть не отъехал на свою днюху
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах