Милохин высказался о романе с Медведевой: Понятно, почему это происходит

В какой-то момент некоторым всерьез показалось, что между "коллегами" по проекту что-то есть. Поклонники в тайне надеялись, что между знаменитостями сверкнула искра, и теперь мы можем наблюдать развитие своего рода служебного романа. В Сети то и дело появляются яркие кадры, на которых они трепетно смотрят друг на друга и обнимаются.
Ранее ситуацию прокомментировала психолог. Она отметила, что между Женей и Даней видит много общего. Они оба люди крайне целеустремленные, волевые и трудолюбивые. Именно поэтому они якобы сразу поняли друг друга. Эксперт заметила, что партнеры хорошо дополняют друг друга, но романтической перспективы она не видит.
Теперь сам Даня Милохин дал интервью и прокомментировал нашумевшую ситуацию. Он рассказал, что никаких негативных эмоций не испытывает из-за того, что поклонники пытаются отыскать доказательства его новой любовной связи. "Понятно, почему это происходит", – сказал он.
Блогер отметил, что считает поведение подписчиков даже милым. Он указал, что они с Евгенией Медведевой пересылают друг другу ролики поклонников и обсуждают их. Также они делятся рисунками. Он назвал то, что делают "дети" – "интересненьким" и подчеркнул, что без этого было бы скучно.
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