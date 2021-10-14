Милохин высказался о романе с Медведевой: Понятно, почему это происходит

Евгения Медведева и Даня Милохин стали участниками нового сезона шоу "Ледниковый период". Фигуристка и блогер успевают не только демонстрировать мастерство, набирать баллы и двигаться все выше по турнирной таблице, но и давать поводы для обсуждений.



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