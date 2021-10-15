Басков потребовал от Киркорова включить его в завещание: Божественный дар!

Филипп Киркоров на юбилее Николая Баскова сделал сенсационное признание.



15 октября "натуральному блондину" российского шоу-бизнеса Николаю Баскову исполнилось 45 лет. В Сочи в честь этого состоялся праздничный концерт, на котором его поздравили все российские знаменитости. Прилетел на праздник и его давний соперник Филипп Киркоров. Его поздравление уже по традиции переросло в публичную перепалку звезд.

На сцену Киркоров взошел в образе греческого божества. Он исполнил любимую песню мамы Баскова "Вишневая любовь".

Басков после поздравлений принялся в шутку задираться перед Киркоровым, намекая на свое превосходство перед ним. Киркоров не остался в стороне и заявил, что на самом деле это он красавчик, а не Басков.

"Наша дружба – это божественный дар, – заявил Филипп. – Цени его, мою любовь к тебе", – заявил Киркоров после песни.

После поздравлений Басков и Киркоров начали принимать цветы от поклонников. Обоим артистам надарили целую гору букетов.



"Ты же знаешь: все мое – всегда твое!" – заявил Киркоров.



"Напиши это в своем завещании!" – парировал Басков.

Напомним, Николай Басков к своим 45 годам так и не обзавелся семьей. При этом звезда грезит о настоящей любви и рождении наследников. По словам пережившего немало расставаний, найти спутницу жизни сейчас не так просто.