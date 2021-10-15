"Тысяч 500 при хорошем раскладе": диджей Грув о своем прожиточном минимуме

Поскольку "Чаки" – это фильм ужасов, то логично было спросить музыканта о том, чего он боится по жизни. "Для меня самое страшное – остаться без европейских поездок, потому что наш "Спутник V" не признают, а я хочу путешествовать", – вздыхает огорченный Грув.
А вот то, что костлявая рука голода постучит в дверь и схватит за горло, 49-летнего музыканта не страшит. "Мне очень нравится фраза из фильма "Форрест Гамп" (режиссра Роберт Земекис, 1994 год – Прим. ред.): "Человеку не нужно много денег, они – для хвастовства", – говорит Грув. – Если говорить обо мне, то при хорошей ситуации мне, чтобы содержать семью, нужно 500 тысяч в месяц. А при плохой достаточно и 150 тысяч – затяну потуже пояс".
Напомним, в феврале 2016 года Грув женился на Денизе Вартпатриковой, а в августе 2017-го у них родился сын Марк.
Стоит заметить, что создание ремиксов на популярные произведения – не единственный источник дохода для Грува. Он окончил курсы сомелье, руководит собственной школой электронной музыки "Аудио школа DJ Грува". И в нынешние непростые времена это – весомое подспорье. "Сейчас концертов практически нет, – вздыхает музыкант. – Но у меня и запасы, были, и для кино я музыку пишу – есть какие-то дополнительные источники дохода".
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