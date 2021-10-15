"Тысяч 500 при хорошем раскладе": диджей Грув о своем прожиточном минимуме

В кинотеатре "Художественный" состоялась премьера сериала "Чаки" (доступен на канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play). С побывавшем там диджеем Грувом встретился корреспондент "Дни.ру".



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