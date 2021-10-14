"Не получаем оргазм!": Долматова раскрыла секрет интимной близости

Экс-супруга рэпера Гуфа не понаслышке знает, что такое оставаться неудовлетворенной в постели. В интимной сфере Айза Долматова перепробовала разное, придя к неутешительному выводу — во время секса нереально испытать экстаз одновременно с мужчиной.
"Женщины, давайте уже посмотрим грустной правде в глаза и признаемся самим себе и своему партнеру, что не получаем оргазм!" — заявила опытная блогерша.
Популярная брюнетка уверена, что имитировать удовольствие в период полового акта бесполезно. По ее словам, зачастую это получается слишком наигранно и не приводит к хорошему результату. Особенно плохо, когда женщина кричит, пытаясь убедить партнера в том, что ей невероятно приятно иметь с ним дело, считает Айза Долматова.
Звезда рассекретила простой путь к успеху во время интимной близости, который достигается использованием языка. По мнению знаменитости, нужно разговаривать с мужчиной в щепетильные моменты и с помощью беседы помогать ему завершить начатое.
Айза Долматова полагает, что имитацию оргазма нужно полностью искоренить из жизни, иначе она перерастет в традицию, которая доставит нежелательные огорчения нашим потомкам. "Пора передать следующему поколению честность не только в отношениях, но и в постели!" — объявила блогерша.
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