"Мой дорогой": Жасмин горячо обласкала Баскова на глазах у всех

Басков скоро отпразднует 45-летие. А ведь он до сих пор ходит в холостяках. Артисту приписывали множество романов, да и сам он не раз пытался начать отношения, но все кончалось крахом. В одном из недавних интервью Николай Басков признался, что для него на первом месте в жизни стоит семья. Он мечтает жениться на хорошей девушке, которая ценила бы в нем не артиста, а простого человека. Но такой пока нет на горизонте.
На днях Басков тепло поздравил певицу Жасмин с днем рождения. Артисты обменялись любезностями в "Инстаграм".
"Дорогая моя, @jasmin с Днем рождения! Яркая, неповторимая, талантливая красавица! Я желаю огромного счастья, крепкого здоровья тебе и всем твоим близким, радости, гармонии благополучия и творческих удач!" – написал Басков на своей странице.
К публикации он прикрепил совместное с Жасмин фото, на котором она предстала в ярко малиновом жакете и топе с пайетками. Фанаты признали, что Басков и Жасмин отлично смотрятся вместе. Певица сразу откликнулась на поздравление коллеги.
"Спасибо огромное, мой дорогой", – написала Жасмин и оставила в комментариях сердечко.
Фолловеры присоединились к поздравлениям и отметили, что Басков и Жасмин на снимке получились очень красивыми.
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