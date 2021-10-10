Вскрылись подробности отношений Зыкиной и женатого композитора

Людмиле Зыкиной в советское время приписывали бурный роман с автором многих ее песен Григорием Пономаренко. Вдова композитора наконец решилась прокомментировать их связь.

Автор песни про оренбургский пуховый платок был лучшим другом Зыкиной. В 1996 году музыкант погиб в автокатастрофе, что стало жутким ударом для Людмилы Григорьевны. Однако широкая общественность в советское время была уверена, что певицу и композитора связывают гораздо более близкие отношения, чем просто дружба.

Прошло уже много лет, оба участника слухов покинули этот свет, однако вопрос все еще остается открытым. На днях появились подробности отношений Зыкиной и Пономаренко. Вдова Григория Федоровича слушала догадки неравнодушных всю супружескую жизнь, но старалась не обращать внимания. В эфире программы "Привет, Андрей!" она решилась прокомментировать эту ситуацию, чтобы раз и навсегда расставить все точки.

Вдова композитора рассказала, что между Зыкиной и ее мужем действительно была просто дружба. Она никогда не ревновала Григория Федоровича к близкой подруге, старалась относиться с пониманием. "Никогда в жизни не ревновала. Я тогда в школу еще ходила. А Зыкина называла его "котик", – вспоминает женщина.

Напомним, Людмила Зыкина скончалась в 2009 году, тогда же и начались тяжбы, связанные ее наследством. Родственники певицы обвиняли ее друга Юлиана в злом умысле, якобы он специально втерся в доверие к звезде, чтобы завладеть ее имуществом. Однако никакие активы мужчине не достались.