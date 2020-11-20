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"Показывала в мою сторону пальцем": Бабкина впервые рассказала о вражде с Зыкиной

Людмила Зыкина. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
В издательстве "АСТ" выходит книга Надежды Бабкиной "Модная народная". Артистка рассказала об отношениях с самой собой и некоторыми знаменитостями. Среди них была и Людмила Зыкина.
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"Я ведь и в Москву в свое время решила ехать поступать в Музыкальное училище, потому что именно в этом училище когда-то училась Людмила Зыкина, которую я боготворила", – уверяет исполнительница. Ей очень хотелось, чтобы Людмила Георгиевна ее заметила.

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Однажды это случилось и звезда пришла послушать ансамбль Бабкиной. После Зыкина попросила всех уйти и сказала ей: "Давай с тобой сделаем так, ты отдашь мне своих девочек, они будут мне подпевать на сольных концертах. А я из тебя сделаю человека.". Юная Надежда отказалась от предложения, а Зыкина спросила: "Ты меня не боишься?". Артистка ответила "нет". Впоследствии каждый раз, когда они встречались, Людмила Георгиевна показывала на девушку пальцем и говорила: "Видите, она меня не боится", – вспоминает Бабкина.

Отказ отразился на работе. На одном из конкурсов Людмила Зыкина не дала ни ей, ни ансамблю первое место, несмотря на зрительские восторги. "Пока я жива, лучше меня никто не споет. Значит, и первую премию никто не получит, не говоря уж о Гран-при", – отрезала она.

Однако потом было еще много выступлений на одной сцене. Людмила Георгиевна всегда закрывала концерты, как самый популярный артист, но однажды даже предложила сделать это Надежде Бабкиной и похвалила ее.

Зыкина была непростым человеком. Бабкиной все время хотелось сделать ей приятное, однажды она привезла ей подарок из Японии. "Чего тебе надо?" – спросила Людмила Георгиевна. Надежда ответила: "Мне ничего не надо. Просто хотела с вами поздороваться. Была в Японии и привезла вам мулине, пяльцы и картины для вышивания.". Она поблагодарила девушку и улыбнулась. "Я подарки отдала и ушла. Зачем дальше вести разговор? Я сделала то, что хотела. Она приняла, доставив мне этим большую радость. Мы никогда не были подругами", – вспоминает Бабкина.

20 ноября 2020, 06:00 Источник: "Модная народная", Издательство АСТ ✓ Надежный источник
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Надежда Бабкина нарядила толстушек

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