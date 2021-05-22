Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной

Сам Юлиан отрицает свою связь с имуществом звезды.

После смерти Зыкиной в 2009 году многие начали обвинять Юлиана в протекции. Они утверждают, что мужчина специально сблизился с певицей, чтобы заполучить ее наследство.

Однако сам Юлиан утверждает, что их связывала исключительно крепкая дружба, а сама Людмила Георгиевна относилась к нему как к сыну. По словам мужчины, в их отношениях он не преследовал намерения стать наследником артистки.

Юлиан утверждает, что имуществом, драгоценностями и антиквариатом Зыкиной не владеет. Недавно он заявил:

"Кому что там досталось, какое наследство… Я могу сказать одно: мне бриллианты она никакие не дарила!", – дерзко заметил друг артистки.

Близкие Людмилы Зыкиной всегда не любили Юлиана. Они считают, что он дружил со звездой из-за корыстных целей. Также друзья утверждают, что за счет отношений с Людмилой Георгиевной Юлиан хотел добиться карьерных высот.

"Он спел одну песню и решил, что он может таким образом претендовать на какие-то родственные отношения с ней", – недовольно отметила Эльвира Митрофанова, подруга Зыкиной.

Напомним, что знакомство Юлиана и Людмилы Георгиевны произошло случайно. Они были соседями в гостинице. Зыкина предложила Юлиану поесть, а после между ними завязалась крепкая дружба.