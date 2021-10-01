"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой

Режиссер Сергей Урсуляк рассказал о главной беде в работе с российской актрисой Чулпан Хаматовой.

1 октября Чулпан Хаматовой исполняется 46 лет. Актриса театра и кино, общественник и народная артистка России получает поздравления от друзей и коллег.

Режиссер и лауреат Государственной премии Сергей Урсуляк поздравил Чулпан Хаматову и немного рассказал о ней в свежем интервью. По словам режиссера, ему не раз приходилось сотрудничать с актрисой, и о ней он остался только положительного мнения.

Сергей Урсуляк назвал Чулпан Хаматову выдающейся актрисой современности. Помимо таланта она имеет четкую гражданскую позицию, что добавляет ей общественного внимания и любви.

"Беда нашей работы с ней и большое мое несчастье состоит в том, что у нас с ней две картины, где она снимается по одному съемочному дню", – с досадой отметил режиссер в беседе с ФАН.

Сергей Урсуляк также добавил, что хотел бы сотрудничать с Чулпан Хаматовой не по одному съемочному дню, а гораздо дольше. Режиссер пожелал актрисе новых ролей и успехов в карьере. Урсуляк заявил, что надеется в скором времени снять Чулпан Хаматову в своих проектах, ведь общение с такой содержательной женщиной доставляет ему огромное удовольствие.