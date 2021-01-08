Могло быть хуже: появились данные о состоянии госпитализированной дочери Меладзе

Накануне младшая дочь Валерия Меладзе сообщила в "Инстаграм", что оказалась в медицинском учреждении из-за сломанной шеи. При каких обстоятельствах девушка получила травму, неизвестно. Наследница артиста не стала раскрывать подробности случившегося, она лишь опубликовала несколько кадров, сделанных в клинике.
Спустя сутки Арина поблагодарила подписчиков за поддержку. Она отметила, что все могло быть хуже. "Сломан один позвонок", – уточнила дочь Меладзе. Также девушка пожелала поклонникам здоровья и посоветовала им быть аккуратнее. Можно сделать вывод: наследница певца получила травму по неосторожности.
Напомним, первой супругой Валерия является Ирина Малухина. Она подарила певцу трех дочерей – Ингу, Софью и Арину. Этот брак был расторгнут в 2014 году. Вскоре Меладзе женился на экс-участнице группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой, которая родила ему двух сыновей – Константина и Луку.
Ранее "Дни.ру" писали, что Валерий Меладзе оказался в "красной зоне" медучреждения. Певец навестил пациентов в ковидном отделении, после чего сделал заявление. Артист признался, что многое понял, когда увидел людей, борющихся с коронавирусом.
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