"Он для меня закончился как человек, муж и отец": Бабкина откровенно о шокирующем предательстве мужа

Надежда Бабкина – та самая женщина, которой восхищаются все другие. Однако в ее жизни было множество переломных моментов, конфликтов и поражений. В недавнем интервью она рассказала о страшном предательстве первого мужа.

Брак с барабанщиком ВИА "Самоцветы" Владимиром Заседателевым казался всем очень счастливым. Однако отношения возлюбленных испортились вскоре после рождения сына Данила. Ради ребенка они продолжили жить вместе. Все изменилось, когда Надежда Бабкина поняла: он женат на другой женщине.

Тогда у "Русской песни" должны были состояться гастроли. Исполнительница оформляла заграничные паспорта для всего коллектива. Супруг попросил ее заняться и его документами. "Паспорт Володи сам собой открылся на странице "Семейное положение". Руки у меня задрожали, а глаза впились в стоящий на страничке штамп, который гласил вовсе не о разводе. В строке "Зарегистрирован брак" стояла уже не моя фамилия. Хотя близких отношений между нами к тому времени не было, ради Данилы мы продолжали жить под одной крышей", – вспомнила Надежда Бабкина.

Вернувшись домой, артистка потребовала объяснений. По мнению Надежды Георгиевны, бывший муж "поступил подло и низко, женившись втихомолку". Она сразу же выгнала его из дома.

Окончательно артистка разочаровалась в бывшем супруге в тот момент, когда их сын попал в тяжелую аварию и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Отец отказался ехать к мальчику, посчитав что может дождаться утра. "В один момент он для меня закончился как человек, муж и отец. Навсегда", – отметила Бабкина.









