"Я всегда сбегаю": Ярмольник сделал признание о собственном дне рождения

Дважды обладатель премии "Ника" рассказал, что никак не планирует отмечать свой праздник. Он отметил, что пока соблюдает карантин из-за пандемии коронавируса в России и не хочет подвергать гостей опасности заразиться инфекцией.
Кроме того, оказывается, Леонид Ярмольник не любит отмечать дни рождения. По его словам, это хорошо в молодости. В зрелом возрасте же, по мнению звезды театра и кино, это становится уже не таким праздником. С одной стороны, прибавляется солидности, и вроде бы все есть, да и друзья уже не такие голодные, как в юные годы.
"Я всегда сбегаю на свой день рождения! Потому что все равно это превращается в такое бесконечное произнесение комплиментов", – поделился Леонид Ярмольник. Актер добавил, что с каждым годом все больше удивляется, что ему уже мне уже столько лет. На свой возраст артист себя не ощущает.
Ранее Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье в период пандемии. Не секрет, что эпидемиологическая обстановка "отняла" у многих артистов работу. "Последние три месяца – ни копейки", – признался актер, говоря об уровне своего дохода.
Леонид Ярмольник – актер театра, кино и дубляжа, продюсер, теле– и радиоведущий, общественно-политический деятель. Лауреат Государственной премии России. Дважды лауреат премии "Ника".
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