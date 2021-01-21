"Семья Полину заблокировала": Борисова откровенно о конфликте дочери с бывшим мужем

Долгое время вся страна наблюдала за конфликтом матери и дочери. Однако теперь все изменилось. Телеведущая помирилась с девочкой, у них хорошие отношения. Теперь в семье назрел новый разлад. Отец Полины отказывается от общения с наследницей.



Ранее Полина постоянно ссорилась с Даной Борисовой, а потом уехала жить к Максиму Аксенову. Теперь дочь даже не может связаться с ним. "Не общаются они, на самом деле, потому что его семья Полину заблокировала", – заявила дива. Она отметила, что мужчина живет с мамой и отчимом всю свою жизнь, женат он больше не был, а Полина – его единственный ребенок.

"Я просто не нахожу слов: дедушка и бабушка заблокировали ее в WhatsApp, даже с Новым годом не поздравили. И она не смогла до них дозвониться. Ну, это ужасно, по-моему, взрослым людям блокировать свою единственную внучку", – высказалась Борисова. Она рассказала, что Полина называет папу "каблуком", и она с этим полностью согласна: он слышит только свою мать. "И если она считает, что дочка в чем-то виновата и неправа, то папа тоже фактически не общается", – поделилась дива.

Дана Борисова рассказала, что всячески пыталась помочь восстановить эти отношения. Она позвонила бывшему мужу и попросила связаться с девочкой, отвести в кафе или подарить подарок. "Он передал ей на Новый год какую-то книгу с посылом "уважай родителей". И не встречается с ней до сих пор", – вздохнула ведущая.

Напомним, сейчас звезда многое позволяет своей дочери. Недавно она рассказала, что Полина захотела сменить имидж: подстриглась и покрасила волосы. Также она одобряет то, что девочка покупает косметику и красится перед школой.

