Ругалась матом и прогуливала школу: Дана Борисова об отношениях с дочерью

Дочери Даны Борисовой Полине 13 лет. Она преодолевает непростой переходный возраст подростка-бунтаря. Звездная мать рассказала о непростых отношениях с кровиночкой.

Дана Борисова неидеальная мать, и не отрицает это. Она увлекалась наркотиками и вела беспорядочный образ жизни много лет. Все это происходило на глазах ее дочери, и, конечно, девочка имела все шансы повторить горькую судьбу своей родительницы. Но, к счастью, самое страшное позади, и сейчас мать и дочь живут душа в душу.

На днях в Москве состоялась кинопремьера, на окторой Дана Борисова появилась вместе с Полиной. Журналисты расспросили о том, как живет семья и какие отношения у них.

Как сообщает WomanHit.ru, трудный возраст у Полины начался год назад, и за это время подросток бунтарь превратился почти в леди. Дана Борисова рассказала, как непросто им дался период пандемии и удаленного обучения в школе. Девочка постоянно просыпала, включала компьютер и спала, не могла присутствовать на уроке. К счастью, сейчас школы снова заработали.

Дана Борисова рассказала, что сейчас у них хорошие взаимоотношения с дочерью. Раньше же Поля была невыносима. Постоянно меняла имидж, вычурно одевалась, красилась дешевой косметикой и даже ругалась матом.

Теперь в отношениях матери и дочери царит идиллия. Дана Борисова старается осторожно давать ей советы, но не лезет в ее жизнь.

"За последний год прошел этот трудный период – я даже не могу поверить. Причем я настроилась, что это будет длиться три-четыре года, но с нового года мы живем идеально вдвоем", – рассказала Дана Борисова.

Что же касается отношений с отцом Полины, то сейчас они испортились. Даже бабушка с дедушкой заблокировали ее номер в мессенджере и не поздравили с Новым годом. В чем причина такого хамского поведения, не понятно.