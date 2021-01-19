Бедствующий Николаев начал есть голубей: Тушки шли вместо цыплят табака

В минувшие выходные Игорь Николаев отметил 61-й день рождения. В честь праздника на ютуб-канале Валерии вышло интервью с композитором.

Артист рассказал, что в молодости бывали сложные ситуации, но даже тогда они с однокурсниками находили выход. По словам музыканта, он жил в студенческом общежитии, получал стипендию, работал на двух работах, а родители иногда присылали денег из дома. В целом этого хватало на веселую жизнь, но ситуации бывали разными.

Игорь Николаев учился вместе с композитором Юрием Потеенко. По словам артиста, ребята всегда находили способы, как организовать себе ужин. Когда у приятелей начинались трудности с финансами, они шли на крайние меры и... ели голубей.

"Когда кончалась еда, реально кончалась, Юра умел ловить голубей на чердаке. Девчонки готовили... из них получался наваристый "куриный" суп, а тушки шли вместо цыплят табака", – поделился Игорь Николаев.

Стоит отметить, что лицо Валерии в этот момент отразило всю палитру эмоций – от удивления до отвращения. Как отметила певица, она думала, что коллега упоминает "суп из голубей" в фигуральном смысле, а не в прямом.

"А что? Во-первых, это было вкусно!" – подчеркнул музыкант.

Напомним, в честь дня рождения Наташа Королева преподнесла Игорю Николаеву странный подарок. Сын певицы от брака со стриптизером Тарзаном перепел знаменитую композицию "Дельфин и русалка", которую пара вместе исполняла в 90-х.