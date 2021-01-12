Обнимал ствол: утехи обнаженного Макса Барских и бывшего мужа известной ведущей попали в Сеть

Любители следить за чужой частной жизнью несколько дней смаковали совместный отдых двух молодых артистов Сергея Лазарева и Алекса Малиновского на сказочном Бали. Но, похоже, теперь у сплетников появился новый повод посудачить.

Если сопоставить публикации в "Инстаграме" у молодого певца Макса Барских и у модного украинского режиссера Алана Бадоева, то покажется, что молодые люди вместе отдыхают в Доминикане. Судя по пейзажу, они на остров Саона, который считается бриллиантом Карибского бассейна. Двое горячих парней оказались здесь на 30-градусной жаре....

Интересно, что одновременно на страницах социальной сети у Макса и Алана появился кадр их утех у красивой пальмы на бережку. Барских в плавках позировал на ней, а его друг на этом же экзотическом дереве изображал коалу – обнимал ствол ногами.

И хотя, в отличие от Лазарева с Малиновским, в кадре вместе парни не появляются, все равно все предположили, что они на райском острове вместе. "Тащите с Максом пальму с собой уже", "Вам там явно вдвоем не скучно", – восторгаются люди.

Напомним, Алан Бадоев, который снимал клипы для Филиппа Киркорова и Светланы Лободы, в 2009 году начал продюсировать "фабриканта" Макса Барских. А вскоре после начала контактов с красавчиком-певцом развелся с женой-телеведущей Жанной Бадоевой, с которой прожили в браке 9 лет и даже воспитывали двоих детей.