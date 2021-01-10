С ведущего Сергея Майорова требуют 29 миллионов долга

Сергей Майоров вынужден расплачиваться по кредиту. В свое время телеведущий стал поручителем кинокомпаний "ИВД Кино" и "ИВД ДОК", которые обращались в банк за финансированием под 14% годовых.

Теперь с 52-летнего журналиста взыскивают 29 миллионов рублей по кредиту. По имеющимся данным, деньги так и не были возвращены. В итоге кредитная организация обратилась уже к самому Сергею Майорову.

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Погасить долг было необходимо еще в 2016 году. Ведущего программы "истории в деталях" на СТС вместе с продюсером и его коллегой Ольгой Каймаковой позвали в суд. Сергей Майоров прошел все инстанции, прося уменьшить сумму. Однако ему отказали.

Напомним, что шоумен прославился благодаря передачам "Истории в деталях" и "Бабье лето". С 2019 года он также является соведущим программы "Синяя птица" на "России-1".

Помимо работы на телевидении, Сергей Майоров занимается продюсерской деятельностью. Из-за этого он и столкнулся с проблемами. Некоторые знакомые обвиняли телеведущего в финансовых махинациях.

Как писали "Дни.ру", шоумен рассказывал, что в какой-то период оказался без работы. Ему буквально было не на что жить. У Сергея Майорова началась страшная депрессия, и он поправился на 30 килограммов. Тогда на помощь телезвезде пришел продюсер Тимур Вайнштейн.