С ведущего Сергея Майорова требуют 29 миллионов долга

Теперь с 52-летнего журналиста взыскивают 29 миллионов рублей по кредиту. По имеющимся данным, деньги так и не были возвращены. В итоге кредитная организация обратилась уже к самому Сергею Майорову.
Погасить долг было необходимо еще в 2016 году. Ведущего программы "истории в деталях" на СТС вместе с продюсером и его коллегой Ольгой Каймаковой позвали в суд. Сергей Майоров прошел все инстанции, прося уменьшить сумму. Однако ему отказали.
Напомним, что шоумен прославился благодаря передачам "Истории в деталях" и "Бабье лето". С 2019 года он также является соведущим программы "Синяя птица" на "России-1".
Помимо работы на телевидении, Сергей Майоров занимается продюсерской деятельностью. Из-за этого он и столкнулся с проблемами. Некоторые знакомые обвиняли телеведущего в финансовых махинациях.
Как писали "Дни.ру", шоумен рассказывал, что в какой-то период оказался без работы. Ему буквально было не на что жить. У Сергея Майорова началась страшная депрессия, и он поправился на 30 килограммов. Тогда на помощь телезвезде пришел продюсер Тимур Вайнштейн.
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