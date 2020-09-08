"Стала вся черная": Печерникова увидела страшный вещий сон накануне дня своей смерти

Ирина Печерникова последние годы свой жизни проводила за городом – в своем доме в Ярославской области. После смерти мужа она жила со своей приятельницей Ниной Давыдовой. О страшном сне она и поведала ей.

Звезда советского кино Ирина Печерникова умерла 1 сентября, не дожив всего день до своего дня рождения. Это произошло внезапно, когда она и ее подруга сели за стол ужинать. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Однако со временем после ее смерти начали всплывать факты, которые говорят об обратном...

Выяснилось, что прямо накануне дня смерти Печерниковой ни с того ни с сего приснился страшный сон. Будто перед ней стоит черное умирающее дерево. Об этом поведала подруга актрисы Нина Давыдова.

"Мне снится, что сосна стала какая-то вся черная, грустная, ветки поникли. Мне так стало неприятно, нехорошо", – приводит слова актрисы Starhit.

Согласно данным на портале "Онлайн Сонник Дома Солнца", дерево в сновидении – человек, его жизнь и здоровье; человек как космическое явление; судьба определенного человека. Через этот сон выходит плохая энергия человека и депрессия, уныние. Возможно, Печерникова долгое время пребывала в упаднических настроениях.



Давыдова добавила, что в этом сне была еще одна немаловажная деталь. Актриса увидела, как на почерневшую сосну прилетела стая птиц колибри, и дерево расцвело. Согласно соннику, Это говорит о духовном облегчении, очищении и освобождении души.

По словам подруги звезды, она не собиралась уходить из жизни и хотела вернуться на экран. 30 августа ей вручили сценарий многосерийного фильма. Печерникова начала готовиться к новой роли.