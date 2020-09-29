Митя Фомин с отрубленными конечностями вызвал шок

Митя Фомин не на шутку напуган поклонников. Артист показал леденящее душу "кровавое" фото.

Фронтмен группы Hi-Fi поделился снимком с отрубленными ногами в соцсети. На первый взгляд не сразу можно понять, что они искусственные. За спиной певца видны и другие муляжные части тела.

Митя Фомин таким образом решил пощекотать нервы своих фолловеров. "Вот ведь говорят, мол, руки в ноги и иди. Хотя наоборот, как выясняется, тоже можно. Я, это, пошел тогда в кошмары ваших снов", – шутливо подписал жуткий кадр исполнитель.

Пользователи Сети оказались шокированы увиденным. Пост Мити Фомина вызвал у них возмущение. "Фу, какая мерзость!", "Митя, что за треш такой?", "Просто мерзко и противно и никакого страха!" – высказались россияне.

Однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к публикации. "Магазин моей мечты!", "Можно на шашлык", "Бери обе ножки, свежие, можно законсервировать. Зима близко, "пора крутить банки"!" – заявили шутники.

Напомним, Митя Фомин прославился, как главное лицо и голос группы Hi-Fi. Он выступал там с 1998 по 2008 годы, после чего покинул коллектив ради сольной карьеры и новых проектов. Но после десятилетнего перерыва он вернулся и с 2018 года вновь является фронтменом коллектива.