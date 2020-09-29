Мужик с накрашенными губами: Сябитову приняли за трансвестита

58-летняя Роза Сябитова на телеэкране выглядит очень молодо и эффектно. Каково же было удивление народа, когда сваха предстала в непотребном виде!

Вообще-то Сябитова хотела всего лишь рассказать про правила успешного знакомства, которые позволят выбрать достойного партнера и помогут потом его заинтересовать. Пост об этом на странице своей социальной сети "Инстаграм" она сопроводила снимком в образе тайской принцессы. Роскошная тиара, браслеты, дорогое сари – все это впечатляет. Но впечатляет не меньше и тело всероссийской свахи.

"А что с руками? Как у качка! Как будто бы мужчина с накрашенными губами", "Это страшно – со стороны как трансвестит выглядит", "Увеличила фото – жуть! Выглядит как 70-летняя бабка", – глумятся люди. Они находят комичным образ 58-летней звезды и видят в нем массу изъянов.

Напомним, Роза не скрывает того, что поработала над своей внешностью. Она всегда и во всем стремится к совершенству! "Для начала я серьезно похудела, – рассказала она. – Дело в том, что при моем росте 154 сантиметра идеальный вес должен быть 54 килограмма. У меня же было на 20 килограммов больше, из-за чего я выглядела несуразно. Но после того как сбросила за три месяца лишний вес, кожа обвисла. Пришлось прибегать к пластической хирургии. Я сделала липосакцию, удалив с живота лишний жир, решилась на блефаропластику – подтяжку век, вставила в грудь имплантаты".