Гости "Кинотавра" заразились страшной болезнью

Так, другой режиссер Резо Гигинеишвили сдал тест на коронавирус, и тот оказался положительным. Об этом рассказали люди из окружения кинодеятеля. Также сообщается, что лечение проходит член жюри фестиваля режиссер Нигина Сайфуллаева. Отмечается, что оба, и Гигинеишвили и Сайфуллаева, почувствовали себя плохо по возвращении в Москву.
Интересно, что второй тест, который сдал Резо Гигинеишвили, оказался отрицательным. Но и у резо и у Нигины симптомы одинаковые. А еще говорят, что тесты сдали еще множество гостей "Кинотавра". Если и у них выявятся положительные результаты, то можно смело говорить об эпидемии в российском шоу-бизнесе.
По некоторым данным, коронавирус на "Кинотавр" привез режиссер Александр Молочников. Говорят, он почувствовал себя плохо еще перед красной дорожкой. Сдав тест и получив отрицательный результат, Александр показался перед публикой. Примечательно, что режиссера сопровождала актриса Екатерина Варнава. Таким образом знаменитости подтвердили свои романтические отношения.
Александр Молочников отметился и на вечеринке после показа, где, разумеется, мало кто соблюдал дистанцию в полтора метра. А после режиссер сдал еще один тест на коронавирус, и тот оказался положительным. Тогда Александр записал видеообращение, в котором сообщил о своем диагнозе, и извинился перед прочими гостями киносмотра.
А вскоре появилась информация, что заболела возлюбленная режиссера Екатерина Варнава. Интересно, что больше никто из участников показов фестиваля и вечеринок не отчитался по тестам. Остается догадываться, что это, просьба организаторов кинофестиваля не портить их имидж или знаменитости сами не хотят огласки по каким-то своим причинам.
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