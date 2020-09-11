Аферисты продают вещи Лолиты в Сети

Лолита Милявская оказалась в центре скандала. На сайте бесплатных объявлений появились сообщения о продаже личных вещей артистки.



Автор объявления попросил не занимать ее время на пустые встречи, чтобы просто посмотреть головной убор. Также он заявил, что не собирается доказывать, что это именно шапка знаменитости. За нее он запросил 15 000 рублей.

"Верите, значит, купите, нет – даже не пишите и не звоните", – нагло отметил мошенник. По его словам, Лолита Милявская забыла свою шапку в гостях. Сама же певица уверяет, что к этому объявлению никакого отношения не имеет. По словам исполнительницы, на ее имени в очередной раз пытаются заработать аферисты.

Отметим, что во время пандемии коронавируса среди звезд стало модным торговать своими нарядами. Тон задал Филипп Киркоров, который стал активно распродавать свой гардероб. На сайте бесплатных объявлений выставлены и пуанты Анастасии Волочковой, которые она в свое время подарила своей преданной поклоннице.

Напомним, Лолита Милявская не раз сталкивалась с мошенниками. Так, зимой прошлого года певица рассказала, что мошенники прикрываются ее популярностью и дурят народ.

"Вы пишете… кто-то от моего имени просит пройти опрос, за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническое действие", – заявляла Лолита Милявская.