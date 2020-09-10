"Помолодела на 10 лет": пенсионерка-Лолита сразила фанатов своей внешностью

Лолита записала видео, на котором поделилась впечатлениями от поездки в Петербург. Артистка порадовалась, что наконец-то воспользовалась пенсионным удостоверением и получила скидку при входе в музей.
В городе на Неве звезда успела прогуляться и посетить Эрмитаж. После культурной программы ее ждал концерт, после которого она отправилась домой.
Фанаты поражаются, как же преобразилась Лолита без мужа! Певица в очередной раз удивила публику.
"Без мужика помолодела на 10 лет", "Бабы без мужика хорошеют"– отметили поклонники .
Недавно Лолита рассекретила своего нового возлюбленного. После скандального развода со своим пятым мужем она снова счастлива. Известно, что новый избранник артистки – 48-летний состоявшийся в жизни мужчина. Однако его личность она не раскрыла.
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