Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Воскресенье
13 сентября
Лента новостей
15:17
"Я влюбился": Иван Краско сделал шокирующее признание
15:16
Прилучный решил продать особняк ради совместной жизни с Карпович
14:58
Окровавленная Кудрявцева всполошила народ
14:42
Худая и уставшая: как выглядела Печерникова перед смертью
14:36
Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала важное заявление
14:15
"Ваше место на кухне": Высоцкую осудили за откровенный наряд на кинофестивале
14:02
Седокова обнажила грудь и заговорила о сексе
13:09
Играют роли: изображающих счастливую семейную жизнь Пугачеву и Галкина закидали камнями
12:47
Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
12:44
"Ужасное лицо": Народ шокирован внешностью Пугачевой
12:27
"Как развидеть и уснуть?": Певцов после пневмонии обрел необычные способности
12:15
Беременная Подольская разоблачила Топурию
12:01
Асмус не может связать и двух слов на съемочной площадке
11:28
Бледанс пообещала выдать тайну Козловского за деньги
11:28
44-летняя Хаматова разделась для красной дорожки
11:03
Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей
10:32
Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и "красиво"
10:22
Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову
08:03
Катерина Шпица попала в нелепую историю
06:02
Лера Кудрявцева сняла молодого садовника
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 сентября 2020 года
04:01
"Икона": Успенская кокетливо оседлала кушетку
02:00
"Красота – страшная": Чурикова без макияжа ошарашила народ
22:04
Татьяну Арнтгольц перепутали с сестрой
20:07
Россию предупредили об опасности сближения с Белоруссией
20:05
"Старая бабка с розовыми волосами": Оксана Самойлова решила сменить имидж
18:06
Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
17:56
"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса
17:40
"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием
17:05
Звезды сериала "Чики" во главе с Горбачевой забыли о страшной угрозе
16:58
Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом
16:19
Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
16:06
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы
16:04
Разгон женского марша в Минске сняли на видео
15:33
Составит компанию: Пашаев может отправиться вслед за Ефремовым
15:31
Жестокая реальность: Боярская рассказала об ограничениях в театре
15:30
Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
15:02
Агузарова 30 лет вынашивала сенсацию
14:52
"Булочка": беременная звезда "Великолепного века" показала пухлые щеки
14:51
Пищевой наркоман: Утяшева поставила себе неутешительный диагноз
13:56
"Было много боли": Киркоров не может смириться с новыми романом Бузовой
13:41
Андрей Разин напророчил войну и голод
13:24
Названа причина прощения Россией Лукашенко
13:24
Раскрыта методика учета погибших от коронавируса в России
13:18
Начинающая фигуристка: Ольга Бузова получила серьезную травму на съемках проекта
13:05
"Борис борись!": Корчевников опроверг информацию о потере слуха
12:25
Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы
12:19
"Не обольщайся, старуха": мать Тимати проклинают из-за неудачной личной жизни рэпера
11:30
"С другим вовсю": веселая вдова Диденко заставила экс-ведущую "Дома-2" плеваться от отвращения
11:27
Гарик Харламов шокировал новостями о состоянии своего здоровья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены
Разгон женского марша в Минске сняли на видео
"Рожавшую не хочет": Миро объяснила разрыв между Тимати и Решетовой
Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом
"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса
Шоу-бизнес
Худая и уставшая: как выглядела Печерникова перед смертью

Худая и уставшая: как выглядела Печерникова перед смертью

Ирина Печерникова. Фото: Кадр из фильма 'Необыкновенное лето' (1979)
Звезды фильма "Доживем до понедельника" Ирины Печерниковой не стало 1 сентября. На следующий день ей должно было исполниться 75 лет. В передаче "Ты не поверишь!" показали последнее видео с актрисой, которая неважно себя чувствовала.
прочитано 396 раз

Ирина Печерникова тихо и скромно жила в Ярославской области. Об актрисе ничего не было слышно. Она не общалась с журналистами, потому что не видела в этом смысла. Прежде всего, звезда советского кино не хотела вызывать жалость у людей, поскольку боролась с онкологическим заболеванием.

ПО ТЕМЕ

"Стала вся черная": Печерникова увидела страшный вещий сон накануне смерти

Последняя любовь: Ирина Печерникова перед смертью успела сделать пронзительное признание

На кадрах, появившихся в эфире НТВ, видно, что Печерникова к 74 годам сильно сдала. Она похудела и стала выглядеть уставшей. Несмотря на это, актриса бойко разговаривала.

Печерникова до последнего не теряла связи с внешним. Во время недавней беседы с журналистами она призналась, что освоила компьютер, чтобы пользоваться интернетом. Домой же она мало кого впускала. "Простите, что я вас... (не приглашаю – Прим.ред.), я просто лежачая", – объяснила Ирина Викторовна.

Она скончалась в своей квартире, сидя в кресле. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи поняли, что актриса умерла от инфаркта.

Ранее "Дни.ру" писали, что накануне дня смерти Печерниковой приснился странный сон: увядающее дерево. Актрисе стало страшно, ее самочувствие резко ухудшилось.

Автор: 13 сентября 2020, 14:42 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
Названа причина прощения Россией Лукашенко
"Главное, чтобы не было поздно": Лукашенко пророчит отрезвление Белоруссии

Шоу-бизнес

"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса
Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы
"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Агузарова 30 лет вынашивала сенсацию

Певица осмелилась на изменения в творчестве
Шоу-бизнес

Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы

Мария Симдянкина вышла на связь и рассказала свою историю публике
Шоу-бизнес

"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием

Певец не скрывает счастья
Шоу-бизнес

"Было много боли": Киркоров не может смириться с новыми романом Бузовой

Народный артист вспомнил о своих прошлых отношениях

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+