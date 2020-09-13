Худая и уставшая: как выглядела Печерникова перед смертью

Звезды фильма "Доживем до понедельника" Ирины Печерниковой не стало 1 сентября. На следующий день ей должно было исполниться 75 лет. В передаче "Ты не поверишь!" показали последнее видео с актрисой, которая неважно себя чувствовала.

Ирина Печерникова тихо и скромно жила в Ярославской области. Об актрисе ничего не было слышно. Она не общалась с журналистами, потому что не видела в этом смысла. Прежде всего, звезда советского кино не хотела вызывать жалость у людей, поскольку боролась с онкологическим заболеванием.

На кадрах, появившихся в эфире НТВ, видно, что Печерникова к 74 годам сильно сдала. Она похудела и стала выглядеть уставшей. Несмотря на это, актриса бойко разговаривала.

Печерникова до последнего не теряла связи с внешним. Во время недавней беседы с журналистами она призналась, что освоила компьютер, чтобы пользоваться интернетом. Домой же она мало кого впускала. "Простите, что я вас... (не приглашаю – Прим.ред.), я просто лежачая", – объяснила Ирина Викторовна.

Она скончалась в своей квартире, сидя в кресле. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи поняли, что актриса умерла от инфаркта.

Ранее "Дни.ру" писали, что накануне дня смерти Печерниковой приснился странный сон: увядающее дерево. Актрисе стало страшно, ее самочувствие резко ухудшилось.