Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы

Долгое время актриса боролась со смертельным недугом. В 2018 году Мария Симдянкина стала жертвой неудачной операции. Из-за врачебной ошибки девушка впала в кому. Однако Симдянкиной удалось героически вернуться к жизни.

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