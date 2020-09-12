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Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала

Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы

Мария Симдянкина. Фото: instagram.com/maria_simdyankina/
Долгое время актриса боролась со смертельным недугом. В 2018 году Мария Симдянкина стала жертвой неудачной операции. Из-за врачебной ошибки девушка впала в кому. Однако Симдянкиной удалось героически вернуться к жизни.
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Актриса, прославившаяся благодаря сериалу "Счастливы вместе", не стала вдаваться в подробности и рассказывать своим поклонникам истории из страшного периода ее жизни.

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Мария Симдянкина даже не озвучила диагноз, который ей поставили некомпетентные медицинские работники. Несмотря на всю боль и страдания, которые пережила артистка за последние несколько лет, она твердо решила, что совсем скоро вернется к работе.

В личном блоге "Инстаграм" Мария заявила, что намерена начать все с нуля. Теперь девушка старается не оглядываться назад и не вспоминать о былых крутых поворотах и болезненных падениях.

Симдянкина пытается заручиться поддержкой поклонников. Актриса убеждает себя и многочисленную аудиторию в том, что все мечты должны сбываться. По словам Марии, нужно лишь приложить максимум усилий.

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Публикация от �� Актриса Кино Театр Хореограф (@maria_simdyankina)

Помимо мотивирующих речей на странице Марии появился рассказ, в котором были подробно описаны все жизненные этапы актрисы. Выяснилось, что у Симдянкиной два высших образования.

Актриса с отличием закончила факультет хореографии и актерского мастерства. До того, как Марию Симдянкину одолел смертельный недуг, она руководила танцевальным ансамблем "Маруся" и детской театральной студией "Звезда".

Однако подписчиков больше интересует, как на сегодняшний день складывается жизнь актрисы. Симдянкина все же старается не затрагивать эту тему и отводит внимание аудитории на дальнейшие планы.

"Спустя столько времени без работы, без смыслов, без присутствия людей. Почти четыре года жизни за и против, вакуума и какой-то пожирающей внутренней пустоты, депрессии, дикого одиночества. Я готова работать", – откровенно призналась Мария.

Автор: 12 сентября 2020, 12:25 Источник: Инстаграм Марии Симдянкиной ✓ Надежный источник
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