Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы

Актриса, прославившаяся благодаря сериалу "Счастливы вместе", не стала вдаваться в подробности и рассказывать своим поклонникам истории из страшного периода ее жизни.
Мария Симдянкина даже не озвучила диагноз, который ей поставили некомпетентные медицинские работники. Несмотря на всю боль и страдания, которые пережила артистка за последние несколько лет, она твердо решила, что совсем скоро вернется к работе.
В личном блоге "Инстаграм" Мария заявила, что намерена начать все с нуля. Теперь девушка старается не оглядываться назад и не вспоминать о былых крутых поворотах и болезненных падениях.
Симдянкина пытается заручиться поддержкой поклонников. Актриса убеждает себя и многочисленную аудиторию в том, что все мечты должны сбываться. По словам Марии, нужно лишь приложить максимум усилий.
Помимо мотивирующих речей на странице Марии появился рассказ, в котором были подробно описаны все жизненные этапы актрисы. Выяснилось, что у Симдянкиной два высших образования.
Актриса с отличием закончила факультет хореографии и актерского мастерства. До того, как Марию Симдянкину одолел смертельный недуг, она руководила танцевальным ансамблем "Маруся" и детской театральной студией "Звезда".
Однако подписчиков больше интересует, как на сегодняшний день складывается жизнь актрисы. Симдянкина все же старается не затрагивать эту тему и отводит внимание аудитории на дальнейшие планы.
"Спустя столько времени без работы, без смыслов, без присутствия людей. Почти четыре года жизни за и против, вакуума и какой-то пожирающей внутренней пустоты, депрессии, дикого одиночества. Я готова работать", – откровенно призналась Мария.
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