"Замуж тебя не отдам": близкий друг запретил Лолите в шестой раз идти в ЗАГСе

Вся страна обсуждает новый роман Лолиты. Именно с ним многие связывают ее фантастическое преображение – она похорошела, помолодела, постройнела. Но ее близкий друг – звездный дизайнер Игорь Гуляев – категорически не хочет, чтобы известная певица в шестой раз шла в ЗАГС,

В гардеробе 56-летней Лолиты много платьев от Игоря Гуляева – и концертных, и для выхода в свет, и повседневных. "Как клиент она сложная (шучу), как друг – фантастическая! – заверил модельер корреспондента "Дни.ру". – Она невероятно настоящая во всем. Я часто ее критикую, но делаю это любя. Говорю ей: "Сними это немедленно! Тебе это вообще не подходит! Тебе это нельзя носить!"

"Мы – близкие друзья, поэтому могу с ней говорить прямо, подкалывать и цеплять без обид", – пояснил свое смелое поведение Гуляев. – Сегодня Лолита потрясающе выглядит, занялась собой, здорово похудела, – считает Игорь – Я ей часто говорю: "Посмотри, какая ты стала роскошная! У тебя взрыв в творчестве! Хит за хитом!"

В курсе модельер и всех перипетий в личной жизни подруги – у них друг от друга нет секретов. Но считает, что идти снова в ЗАГС певице сейчас не стоит. "Одиночество тебе к лицу", – часто говорю я ей. И предупреждаю, что замуж ее не отдам больше", – улыбается Игорь. Но не пояснил – то ли сам имеет виды на артистку, то ли ее избранник не нравится.

Напомним, если верить официальным данным, Лолита была замужем пять раз. "В моей жизни было много мужчин, и были они достаточно известными и весомыми, – сказала звезда в одном из интервью. – Я достойно прошлась по таблице "Форбс". Но это были не те мужчины. Мне нужен был кто-то, кто поймет меня, мою работу. Вот из них никто не понимал. Поэтому с ними был развод".