Лолита находится в предынфарктном состоянии

"Чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессий, потому что актриса я **** (плохая – Прим. ред.), – призналась артистка. – Но у меня есть большой плюс – во мне много ученического, и я первой скажу, если чего-то не знаю".
Лолита очень волнуется. "У меня предынфарктное состояние (нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром – Прим. ред.), ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства", – вздыхает она.
В спектакле "Женитьба" Лолите досталась главная роль – Агафьи Тихоновны. И в этом есть биографический момент – певица сегодня снова заводная невеста. "Но я вряд ли кого-то найду в этом театре, потому что товар уже лежалый", – пошутила над собой всегда самоироничная и самокритичная певица.
Интересно, что никакого особого к себе отношения в театре она не требовала – ни отдельной гримерки, ни большого гонорара. Она понимает, что времена кризисные, и приглашение в театр эстрадных звезд – коммерческий ход, который должен привлечь публику.
Пока она боится что-то загадывать – репетиции еще не начались. В конце-концов, оценит ее работу зритель. Ведь он, как писал Михаил Ульянов, "окончательный судья труда актера, кому тот несет все самое дорогое, самое нужное, самое тревожащее его".
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Вонь
Не русский муж !
Легкоступова скончалась
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Домашнее животное
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Дочь связалась с таджиком
Ассоциации с именем Лера?
Разборки в семье Алибасовых.