Лолита находится в предынфарктном состоянии

Театр "Модерн" одним из первых в Москве открыл новый сезон. Поскольку, как известно, в России зритель идет "на актеров", то худрук театра Юрий Грымов пригласил в труппу звезд – музыкантов Вячеслава Петкуна и Лолиту. С "певицей без комплексов" за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

"Чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессий, потому что актриса я **** (плохая – Прим. ред.), – призналась артистка. – Но у меня есть большой плюс – во мне много ученического, и я первой скажу, если чего-то не знаю".

Лолита очень волнуется. "У меня предынфарктное состояние (нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром – Прим. ред.), ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства", – вздыхает она.

В спектакле "Женитьба" Лолите досталась главная роль – Агафьи Тихоновны. И в этом есть биографический момент – певица сегодня снова заводная невеста. "Но я вряд ли кого-то найду в этом театре, потому что товар уже лежалый", – пошутила над собой всегда самоироничная и самокритичная певица.

Интересно, что никакого особого к себе отношения в театре она не требовала – ни отдельной гримерки, ни большого гонорара. Она понимает, что времена кризисные, и приглашение в театр эстрадных звезд – коммерческий ход, который должен привлечь публику.

Пока она боится что-то загадывать – репетиции еще не начались. В конце-концов, оценит ее работу зритель. Ведь он, как писал Михаил Ульянов, "окончательный судья труда актера, кому тот несет все самое дорогое, самое нужное, самое тревожащее его".