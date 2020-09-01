"Меня накрывает": Пригожин соскучился по временам своей юности

Иосиф Пригожин признался, что ностальгирует по молодости. В частности, о периоде жизни, когда он сотрудничал с артистом Вахтангом Кикабидзе.

Продюсер опубликовал в своем микроблоге архивный снимок. На нем он изображен в 25-летнем возрасте в компании Вахтанга Кикабидзе, с которым музыкант проработал много лет. Иосиф Пригожин вспоминает времена своей юности с щемящим чувством грусти.

Продюсер отметил, что это был один из самых счастливых периодов в его жизни. "Иногда попадаются архивные фото и меня накрывает волной с ностальгией по тому времени", – заявил муж певицы Валерии.

Многие звездные коллеги Иосифа Пригожина отметили, что сейчас он не только отлично выглядит, но и способен дать фору себе 25-летнему. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев подчеркнул, насколько давно знаком с коллегой по шоу-бизнесу. "Я тебя помню таким!", – высказался певец.

К слову, это не первый раз, когда Иосиф Пригожин признается в своей чувствительности. Ранее он сообщил, что с годами стал намного мягче. Сейчас продюсеру 51 год. Напомним, некоторое время назад он попал в громкий скандал из-за своих слов о том, что на карантине многие артисты остались без средств к существованию.

Россияне в штыки восприняли заявление успешного продюсера. Хейтеры затравили его и певицу Валерию, предлагая помощь продуктами. Иосиф Пригожин поспешил объясниться, что не имел в виду свою семью, однако недоброжелатели не прекратили ехидничать по этому поводу.