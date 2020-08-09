Лолита прогулялась с краской на голове: Это так прикольно

Лолита опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео. Певица рассказала, что вышла из салона красоты, который находится в ее доме, на прогулку. В тот момент на ее голове сохла черная краска для волос. "Это так прикольно. Все с тобой здороваются", – отметила артистка.
Во время прогулки знаменитость рассказала подписчикам о достопримечательностях улицы, на которой живет. Так, певица сообщила, что скоро на Лялином переулке установят четырехметровую стелу в честь Самуила Яковлевича Маршака. "Но пока его нет, пусть постоит Милявская", – пошутила она. Артистка также показала сквер, который до застройки был еще больше.
Пользователи Сети оценили смелость артистки, которая вышла на улицу в нелучшем виде. Некоторые вспомнили, что много лет назад певица была ведущей программы "Лолита без комплексов" и поинтересовались, планируется ли возвращение шоу. "Скоро приступлю к съемкам нового проекта", – призналась Милявская.
Напомним, недавно в Сети появилось забавное видео с участием Лолиты Милявской и Александра Буйнова. Артистка помогала другу надеть штаны.
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