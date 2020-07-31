Лолита в латексе станцевала перед толпой мужиков: Бал Сатаны

В Сети появился клип на песню Светланы Лободы и рэпера Фараона Boom Boom. Несколько знаменитостей согласились сняться в шокирующих образах.

Креативным продюсером клипа Boom Boom стал шоумен Александр Гудков, который каждый раз поражает своими работами. Видео Светланы Лободы не стало исключением. Согласно задумке, женщины в странных нарядах по очереди выходят на пьедестал и танцуют перед толпой мужчин, которые их оценивают.

На второй минуте клипа появилась похудевшая Лолита Милявская. Певица предстала в красном латексном костюме. Она сделала несколько движений, после чего провалилась в люк, который открыли мужчины. Таким образом они дали понять, что Милявская их не впечатлила.

Позже на возвышенность взобралась Ксения Собчак. Телеведущей сделали прическу, которая имитирует женскую грудь. Переносицу журналистка заклеила, поскольку на момент съемок оставалась рана после падения.

За хореографию в клипе отвечала Екатерина Варнава, которая также исполнила одну из ролей. Ей помогал экс-возлюбленный – Константин Мякиньков.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на творение. Многие не поняли, в чем смысл видео. "Что за бал Сатаны?", "Какой-то симбиоз Little Big и MARUV", "Это перебор", "Настолько отвратительно, что гениально", – написали зрители.