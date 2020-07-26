Лолита Милявская: шестому мужу быть

Известная певица Лолита Милявская известная своим эпатажным поведением снова может отправиться под венец, несмотря на то, что после последнего развода уверяла, что замуж больше выходить не станет.
На закрытие фестиваля "Славянский базар" в Витебске Лолита появилась в роскошном обтягивающем черном комбинезоне, продемонстрировав публике свою прекрасную форму. Все отметили, что после развода певица заметно похорошела, помолодела и сбросила лишние килограммы.
Как призналась Лолита, избавиться от лишнего веса ей помогал профессионал – диетолог-эндокринолог. Она рассказала, что ее наставник довольно строгий, но всегда добивается нужного результата. Стоит отметить, что Лолита не только физически привела себя в форму, но и наконец смогла восстановиться эмоционально, морально. Не секрет, что последний развод с Дмитрием Ивановым дался звезде довольно тяжело, но она смогла выйти из этой ситуации достойно.
На сегодняшний день у Лолиты в жизни появился любимый человек, который, по ее словам, достоин внимания и любви. Он серьезный мужчина с собственным бизнесом. Из-за постоянной занятости он не смог сопроводить артистку на фестиваль в Витебск, но Лолита не расстроилась: " Пусть работает. Мне больше безработных не надо", – заявила певица.
По словам Лолиты Милявской, отношения с новым избранником, может быть, не такие эмоциональные, но взрослые и зрелые:
"Кипятком друг от друга не писаем – нам же не по 18 лет. И бабочки в животе – это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж – пойду", – призналась звезда.
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