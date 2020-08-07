Адвокаты по делу Ефремова нахватали штрафов за быструю езду

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский приезжает на заседания на роскошных автомобилях. Когда юрист спешил на предварительное слушание по делу Михаила Ефремова, он превысил скорость. Нарушение зафиксировала камера на проспекте Мира. Этот штраф юрист пока не оплатил.
Оказалось, Александр Андреевич неоднократно пренебрегал правилами дорожного движения. Общее количество нарушений, которые совершил Добровинский – 84. Согласно появившимся в распоряжении журналистов данным, сумма задолженности составляет 3,5 тысячи рублей.
Защитник Ефремова Эльман Пашаев, у которого также много штрафов, не заплатил за свои нарушения 34 тысячи рублей. Кроме того, одно из транспортных средств юриста находится под подозрением на розыск. Но и это еще не все. Оказывается, адвокат актера уклоняется от уплаты налогов, а бизнес приносит ему большие убытки.
Кстати, Александр Добровинский знает, что общественность в курсе его долгов. Вероятно, поэтому на третье заседание юрист приехал на самокате. Это транспортное средство он взял в аренду. "Шесть рублей за минуту", – сообщил адвокат.
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