Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Пятница
7 августа
Лента новостей
19:14
Очевидец ДТП с Ефремовым: Он просто смотрел и жалел свою машину
19:08
В Индии при посадке разбился самолет
18:32
Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат
18:19
Маленькая девочка чудом выжила под завалами в Бейруте
18:10
Гороскоп на неделю, с 10 по 16 августа 2020 года
18:00
Зеленский поставил на себе крест после наглой провокации
17:44
Где похоронят Владимира Жириновского
17:38
Брак с Меган Маркл превратил принца Гарри в "тень самого себя"
17:24
Бондарчук намерена превзойти свадьбу бывшего мужа с Андреевой
17:09
Бузова оказалась под капельницей: Довел бешеный график
17:03
Тихановская назвала свое участие в выборах президента Белоруссии глупостью
16:58
Обнародована стоимость роскошного отдыха Решетовой на яхте в Сен-Тропе
16:43
"Вселенная уводит с моего пути чужих людей": бывшая жена Эмина Агаларова выступила с откровением
16:35
Звезда шоу Stand Up рассказала о приставаниях врача: Мне было стыдно
16:29
Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах
16:25
Глюкозе запретили въезд на Украину
16:07
"Только начало трудностей": вскрылись проблемы в семье Ковальчук и Чумакова
15:58
"Пошлая актриса на сцене и гениальная – в жизни": Кончаловский отругал Розанову
15:55
Крутой сообщил о близких отношениях с Ротару: Загуливали по вечерам
15:47
Голую Голубкину сфотографировали в отеле
15:42
Кети Топурия показала округлившийся животик
15:29
Новая беда обрушилась на тяжелобольного Валентина Гафта
15:25
"Оценим и запомним": Панайотов отказался выйти на сцену после скандала
15:16
Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона "Сверхъестественного"
15:12
Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком
14:52
"Девочка, с тобой все в порядке?": Бритни Спирс вызвала недоумение странным танцем (видео)
14:48
Бузова поссорилась с парнем из-за Киркорова
14:40
"Вот с ней ты будешь жить!": как Ротару женила сына
14:40
В Мытищах арестовали истязавшую своего сына женщину
14:38
Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии
14:32
В аэропорту Шереметьево заправщик столкнулся с самолетом
14:30
Стало известно о тайной свадьбе 55-летнего Кая Метова и молодой актрисы
14:30
Хочу, аж свербит: сжигаемый желанием горячий любовник Азизы не смог дотерпеть до дома
14:15
В подмосковной Истре ликвидировали пожар на мебельном складе
14:06
Алексей Панин получил вид на жительство в Испании
14:05
Адвокат потерпевшей стороны прокомментировал возможное раздвоение личности Ефремова
14:05
Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались
13:54
Адвокат Ефремова рассказал о ночных муках актера
13:50
Еще одна страна открыла границы для россиян
13:42
Озвучена дата допроса Ефремова по уголовному делу
13:29
Айза Анохина боится за здоровье: Не знаю, COVID-19 у меня или нет
13:23
Состояние госпитализированной звезды "Ласкового мая" остается тяжелым
13:11
Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах
13:10
"Мужайтесь": полицейские огорошили звезду "Голоса" печальной новостью
13:09
Тренер о состоянии Хабиба Нурмагомедова: Он все еще скучает по отцу
13:09
"Пришло время расставаться": известная ведущая заявила об уходе и отъезде из России
12:56
Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко
12:43
Джиган и Самойлова спускают состояние в Турции
12:36
Заявлено о подкупе свидетелей по делу Ефремова
12:36
В Новосибирской области женщина бросила на остановке новорожденного ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Садальский: Театр "Современник" умер
Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц
Шоу-бизнес
Очевидец ДТП с Ефремовым: Он просто смотрел и жалел свою машину

Очевидец ДТП с Ефремовым: Он просто смотрел и жалел свою машину

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во время третьего заседания по делу Михаила Ефремова допросили очевидца аварии. Роман Шрамко вышел на связь из суда в Симферополе. Мужчина ответил на вопросы государственного обвинителя и защитника актера.
прочитано 46 раз

Вечером 8 июня Роман Шрамко ехал из аэропорта по центру Москвы вместе с другом. В какой-то момент их "подрезал" Михаил Ефремов. Актер совершал маневр на перекрестке, не пропустив автомобиль этого мужчины. Шрамко помнит, что вылетевшую в третью полосу машину артиста занесло.

ПО ТЕМЕ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

Адвокат Ефремова рассказал о ночных муках актера

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Роману пришлось продолжить движение за едущим по своим делам Михаилом Олеговичем, но мужчина был шокирован, когда прямо перед ним актер выехал на встречную полосу и влетел в фургон. Шрамко поспешил выйти из своего автомобиля. Он ринулся на помощь.

Вытаскивали пострадавшего Сергея Захарова из машины три человека. В это время растерянный Ефремов сначала стоял рядом, а потом присел на парапет. Пьяный Михаил Олегович не мог нормально говорить, шатался, но, кажется, осознавал, что произошло. "Он смотрел и жалел свою машину. Даже не пытался помочь", – сказал Шрамко.

Во время допроса Роман не сдержался и назвал Михаила Олеговича человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя нецензурную лексику. Судья сделала замечание Шрамко, но тот признался, что после произошедшего не понимает, какими другими словами описать Михаила Ефремова.

Автор: 7 августа 2020, 19:14 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии
Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах
Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами

Шоу-бизнес

"Вселенная уводит с моего пути чужих людей": бывшая жена Эмина Агаларова выступила с откровением
Звезда шоу Stand Up рассказала о приставаниях врача: Мне было стыдно
Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах
Глюкозе запретили въезд на Украину

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Подольская сильно изменилась после операции

Обнародовано фото женщины
Шоу-бизнес

Обнародована стоимость роскошного отдыха Решетовой на яхте в Сен-Тропе

Модель уехала в отпуск еще в июле
Шоу-бизнес

"Только начало трудностей": вскрылись проблемы в семье Ковальчук и Чумакова

В Сети ходят разные слухи об отношениях артистов
Шоу-бизнес

Бондарчук намерена превзойти свадьбу бывшего мужа с Андреевой

Торжество запланировано на август

Гороскоп

Гороскоп на неделю, с 10 по 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+