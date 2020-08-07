Очевидец ДТП с Ефремовым: Он просто смотрел и жалел свою машину

Вечером 8 июня Роман Шрамко ехал из аэропорта по центру Москвы вместе с другом. В какой-то момент их "подрезал" Михаил Ефремов. Актер совершал маневр на перекрестке, не пропустив автомобиль этого мужчины. Шрамко помнит, что вылетевшую в третью полосу машину артиста занесло.
Роману пришлось продолжить движение за едущим по своим делам Михаилом Олеговичем, но мужчина был шокирован, когда прямо перед ним актер выехал на встречную полосу и влетел в фургон. Шрамко поспешил выйти из своего автомобиля. Он ринулся на помощь.
Вытаскивали пострадавшего Сергея Захарова из машины три человека. В это время растерянный Ефремов сначала стоял рядом, а потом присел на парапет. Пьяный Михаил Олегович не мог нормально говорить, шатался, но, кажется, осознавал, что произошло. "Он смотрел и жалел свою машину. Даже не пытался помочь", – сказал Шрамко.
Во время допроса Роман не сдержался и назвал Михаила Олеговича человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя нецензурную лексику. Судья сделала замечание Шрамко, но тот признался, что после произошедшего не понимает, какими другими словами описать Михаила Ефремова.
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